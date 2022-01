Golfo Aranci riduce il gap digitale, fino a 2.500 euro per le aziende

L’opportunità per le aziende di Golfo Aranci.

Golfo aranci punta a ridurre il gap digitale. Parte la fase 2 del Piano Voucher del Ministero dello sviluppo economico che prevede bonus fino a 2.500 euro per l’incentivo delle connessioni a banda ultra larga in azienda, per cercare di compensare il digital gap.

“I nostri sforzi profusi nella realizzazione del progetto di infrastrutturazione della nostra città con una rete in Fibra Ottica, sfociano adesso in un’enorme opportunità per le aziende locali – commenta il sindaco di Golfo Aranci Mario Mulas – grazie alla migliore tecnologia che abbiamo portato a Golfo Aranci, potranno usufruire dei collegamenti Internet più performanti del momento e, al contempo, ottenere un importante risparmio, richiedendo il bonus statale che il MISE mette a loro disposizione“.

“Adesso starà alle aziende cogliere questa opportunità richiedendo al più presto, prima dell’esaurimento della disponibilità residua, il proprio Voucher, grazie al quale beneficeranno di un vantaggio economico fino a 2.500 Euro – continua il primo cittadino – . La prenotazione del Bonus Internet andrà quindi avanzata dai titolari delle aziende, unicamente al gestore di telecomunicazioni in grado di fornire un servizio in linea con i requisiti prestazionali minimi previsti dal MISE”.