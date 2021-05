Da domani interdetto l’accesso a Cala Moresca.

Golfo Aranci si prepara a diventare il set cinematografico del remake della Sirenetta. Da domani, lunedì 3 maggio, sarà interdetto l’accesso a Cala Moresca, requisito fondamentale per consentire la realizzazione del set cinematografico.

Nell’incontro di giovedì con la produzione l’amministrazione comunale rinnovato tutta la disponibilità e l’ospitalità della comunità, ribadendo con fermezza, che seppur contenti di consentire che Cala Moresca diventi una delle location del Remake della Sirenetta consentendo un ritorno d’immagine per il territorio e all’intera Sardegna incalcolabile, si confida anche nel ritorno economico diretto che in queste settimane non è ancora arrivato.

“Non ci risultano infatti prenotazioni nelle nostre imprese, ne nei nostri alberghi che confidavano in questa iniziativa una leva per aprire a maggio – spiega il sindaco Mario Mulas – . Ho chiesto anche che l’interdizione di Cala Moresca, che sarà monitorata dalla Lotus Production, sia compatibile e rispettosa del normale utilizzo del nostro paradiso nei giorni in cui non saranno effettuate riprese. Calendario che non sarà comunque programmabile in quanto le riprese sono assoggettate a numerose variabili comprese quelle ambientali, da qui la necessità di interdire l’accesso per oltre un mese”.

“Sono certo che una compagnia dal calibro internazionale troverà il modo di essere riconoscente con il nostro territorio e con le nostre imprese che oggi più che mai chiedono semplicemente di poter lavorare”, conclude il primo cittadino.

(Visited 253 times, 278 visits today)