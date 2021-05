La Vasca di Britti in gallurese

C’è stata anche un po’ di Gallura sul palco del Concertone del Primo Maggio di Roma, non solo nelle origini del conduttore Stefano Fresi, attore, doppiatore e compositore, ma anche in una sua esibizione.

A margine dell’esibizione di apertura di Alex Britti, Stefano Fresi ha chiamato sul palco Toni Fornari ed Emanuela Fresi e ha “confessato” al cantante e chitarrista che i tre hanno in repertorio una “propria” versione di La vasca, brano pubblicato da Britti nel 2000.

Parte così uno sketch di teatro-canzone, in cui i tre cantano il brano in diverse versioni e, tra la versione del Trio Lescano, dei Neri per Caso e dei Beatles, arriva quella “delle campagne della Sardegna”, durante la quale Fresi, traduce in gallurese il ritornello della canzone di Britti.

