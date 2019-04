Il Progetto Golfo Aranci – Rudalza.

Grande partecipazione ed una attenta platea hanno caratterizzato l’esordio pubblico della lista civica Progetto Golfo Aranci – Rudalza con la presentazione del candidato a sindaco Mario Mulas, avvenuta ieri, sabato 27 aprile all’Hotel Gabbiano Azzurro.

Sensibilmente emozionato, ma molto determinato il candidato sindaco Mulas: “Vedo questa candidatura come un onore, un onere, e anche una grande opportunità, mi sono avvicinato alla politica da giovanissimo e ho capito subito che avrei dedicato parte della mia vita e del mio tempo al mio paese. In questi anni ho lavorato come assessore e vice sindaco all’interno dell’amministrazione comunale, oggi il gruppo ha individuato in me la guida di questo progetto amministrativo e sono pronto per proseguire e costruire insieme qualcosa di rilevante per Golfo Aranci”.

Numerosi contributi sono giunti dagli attuali amministratori che hanno evidenziato l’unità del gruppo che in questi anni ha condiviso l’azione politica e le scelte fatte in paese, così come la volontà di concorrere ancora unitariamente alla crescita di Golfo Aranci. Il sindaco uscente Giuseppe Fasolino ha rimarcato come Mario Mulas rappresenti la continuità naturale e amministrativa di un progetto e di un gruppo che ha cambiato il volto del paese e di come i giovani che oggi si sono avvicinati alla Lista “Progetto Golfo Aranci – Rudalza” costituiscano una nuova forza inarrestabile per raggiungere qualsiasi obiettivo.

È stata una bella e partecipata presentazione, caratterizzata anche dagli interventi di alcuni giovani, ragazzi e ragazze che hanno dato la loro disponibilità a mettersi in gioco per contribuire a migliorare e far progredire il proprio paese.

Un incontro riuscitissimo al quale seguirà a breve la presentazione ufficiale del programma e dei candidati della lista.

