La scomparsa di Mimma Nieddu a Golfo Aranci.

Era una donna d’oro Mimma Nieddu, scomparsa a Golfo Aranci all’età di 68 anni. Era amata e conosciuta da tutti non solo nel paese dove viveva e dove si era trasferita tanti anni fa da Santa Teresa, per via del lavoro del padre, addetto in ferrovia.

Ha fatto per tanti anni l’anestesista all’ospedale Giovanni Paolo II e la vita le aveva regalato un figlio, Carlo, ormai prossimo ai trent’anni. A marzo dello scorso anno, Mimma era andata in pensione. Pochi mesi dopo, aveva iniziato ad avvertire dei dolori al basso ventre, che la avevano portata a fare dei controlli più approfonditi.

La diagnosi era stata drammatica: tumore al pancreas. Con il passare dei mesi le sue condizioni erano peggiorate. Gli ultimi mesi di malattia gli ha trascorsi a casa della sorella Maria Giovanna a Golfo Aranci. I funerali si svolgeranno domani mattina alle ore 11 nella chiesa di San Giuseppe.

(Visited 1.541 times, 1.541 visits today)