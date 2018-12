Il programma di Natale 2018 a Golfo Aranci.

Chi verrà a Golfo Aranci per il villaggio natalizio The Christmas Park potrà godere di spettacoli ed intrattenimento fino all’Epifania. I bambini potranno vivere l’emozione di consegnare direttamente a Babbo Natale la loro letterina e ricevere entro fine gennaio a casa loro la risposta e i saluti da parte di Santa Claus.

Da quest’anno, la visita alla Casa di Babbo Natale sarà incoronata da un divertente spettacolo natalizio dal titolo “Clara e il dono del Natale”, una divertente animazione teatrale e musicale ricca di spunti d’attualità per riflettere con i bambini sul senso del Natale e sull’incoerente abitudine di celebrarlo come una vera e propria festa dei regali e del consumo.

Altra novità dell’edizione 2018 è il “Concorso la letterina più bella”, rivolto ai bambini delle scuole materne e elementari di tutta la Sardegna che ha come tema la descrizione del Natale fatta con gli occhi dei bambini. La letterina può essere scritta o disegnata. Un’apposita giuria di esperti valuterà gli elaborati e decreterà le 3 letterine più belle, in palio un anno di un corso d’inglese e di un’attività sportiva scelta dal bambino. La premiazione del concorso avverrà il 6 gennaio durante la Festa dell’Epifania alla quale parteciperà anche Babbo Natale in veste di presidente di giuria.

Tra gli eventi attesi il torneo di calcio edizione 2018, sul “parterre” di Piazza “la Piccola” sarà installato un campo in erba sintetica dove i bambini saranno chiamati a confrontarsi in una giornata calcistica tutta a loro dedicata e che lo scorso anno ha riscosso una nutrita partecipazione e grande apprezzamento da parte dei piccoli atleti.

Il 16 dicembre alle ore 10.30 lo specchio acque fronte il lungomare si trasformerà nel campo di regata della tradizionale gara con i lancioni realizzata in collaborazione con le sezioni di Golfo Aranci e di Olbia della Lega Navale. I proventi della manifestazione saranno devoluti in beneficienza in favore di chi quotidianamente si occupa di contrastare la violenza sulle donne ed in aiuto alla disabilità.

The Christmas Park sarà aperto dall’8 dicembre al 6 gennaio tutti i fine settimana dal venerdì alla domenica e nelle giornate del 25, 26 dicembre e 1° gennaio con numerosi eventi e spettacoli gratuiti al coperto. L’edizione 2018 sarà curata dalla Proloco Golfo Aranci, il calendario completo degli eventi e degli spettacoli è disponibile sulla pagine facebook: “Il Villaggio di Natale”, “La Casa di Babbo Natale” e sul sito web: www.babbonatale.christmas.

