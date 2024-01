Per le Regionali a Golfo Aranci è derby tra Fasolino e Mulas

I parenti a Golfo Aranci dovranno scegliere tra due cugini: alle Regionali sono candidati Mario Mulas e Giuseppe Fasolino. Il sindaco e il suo predecessore sono entrambi nelle liste per le elezioni del 25 febbraio. Il primo cittadino Mario Mulas è candidato con Fratelli d’Italia mentre il cugino vicepresidente della Giunta regionale Giuseppe Fasolino con i Riformatori. E non manca certo la concorrenza agguerrita di altri candidati di peso a Olbia in tutto il collegio della Gallura.

Quello per la campagna elettorale in vista delle Regionali sarà solo il primo tempo della sfida. Poi ci saranno le Comunali e anche per la fascia tricolore si prospettano derby tra i sostenitori di chi la indossa, di chi l’ha indossata e di chi vorrebbe indossarla. Chi si candida a Golfo Aranci non ha garantito anche il voto dei parenti, deve contenderselo con la concorrenza interna.

