L’allevamento delle ostriche a Golfo Aranci.

Ricorrerà al Consiglio di Stato il Comune di Golfo Aranci contro la sentenza del Tar, che non dà ragione all’impianto di allevamento di ostriche, ma di fatto ne permette l’esistenza. L’allevamento preoccupa il territorio per l’impatto che potrebbe avere. Da qui la contrarietà dell’ente locale verso la concessione ottenuta da una società per questo progetto dalla Regione.

Ma il Tar ha ribadito che la competenza è regionale e che, quindi, stando in questi termini le cose, senza un passaggio dell’amministrazione di Cagliari, nulla si può fare. Una decisione che non lascia inerme il Comune guidato dal sindaco Mario Mulas, deciso a ricorrere ora in giudizio al Consiglio di Stato.

