La petizione per salvare Air Italy.

Nemmeno un’alba ed un tramonto per intero e già 6mila firme ottenute. Al grido “Salviamo Air Italy”, l’hashtag coniato da Gallura Oggi per chiedere un intervento sulla storica compagnia aerea, la petizione online, promossa tramite Change.org sta facendo il pieno di consensi.

E oltre alle firme della petizione sono decine e decine i messaggi di sostegno. “1600 lavoratori di AIRITALY rischiano di essere lasciati a casa nel giro di poche settimane, senza lavoro e senza sostegno economico per le loro famiglie – scrive il promotore della petizione -. La liquidazione “pilotata e organizzata” della compagnia toglie ai lavoratori anche la possibilità di accedere ad un sostegno al reddito e la speranza di mantenere il posto di lavoro nell’immediato futuro”.

L’obiettivo è arrivare a 7.500 firme, ma visto il successo di adesioni non è detto che non convenga alzare l’asticella per aumentare il peso della petizione.

https://www.change.org/p/ministro-del-lavoro-tenere-in-vita-airitaly?source_location=search_index&algorithm=promoted&original_footer_petition_id=&grid_position=1&pt=AVBldGl0aW9uAN97NQEAAAAAXkf6IHJ5Tz02NjViMDgwNA%3D%3D

(Visited 185 times, 185 visits today)