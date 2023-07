Assicurazioni: le migliori garanzie accessorie

Come ormai ben noto, l’assicurazione auto è uno strumento altamente personalizzabile che si compone di due aspetti fondamentali:

Una parte obbligatoria per legge, l’RC Auto, che copre i danni materiali o fisici provocati dai veicoli dell’assicurato a cose, animali o persone in caso di incidente;

Un’altra, facoltativa, serie di garanzie accessorie, coperture opzionali adatte a tutelare diversi tipi di danno a fronte di un extra da aggiungere al premio della responsabilità civile.

Proprio riguardo questo secondo aspetto, bisogna dire che sono sempre più gli automobilisti che in Italia scelgono di completare la propria polizza aggiungendo garanzie accessorie particolari, ritenute utili a seconda del proprio stile di guida e di vita: tra le preferite in assoluto sembra ci siano l’assistenza stradale, la polizza infortuni conducente e furto e incendio. Vi sono tuttavia anche coperture meno note che possono fare la differenza e risultare particolarmente vantaggiose in alcuni casi specifici. Parliamo, ad esempio della tutela legale, della protezione rivalse e della kasko. Vediamole meglio nel dettaglio:

La tutela legale : è una garanzia che prevede la copertura delle spese legali a carico della compagnia assicurativa nel caso in cui emerga la necessità di difendersi legalmente a seguito di un sinistro. Allianz Direct, leader nel settore assicurativo e sinonimo per molti italiani di garanzia e professionalità, offre con questa garanzia tutela sia per le cause legali nelle quali si è coinvolti come imputati, sia nei procedimenti per far valere i propri diritti contro altre persone;

: è una garanzia che prevede la copertura delle spese legali a carico della compagnia assicurativa nel caso in cui emerga la necessità di difendersi legalmente a seguito di un sinistro. Allianz Direct, leader nel settore assicurativo e sinonimo per molti italiani di garanzia e professionalità, offre con questa garanzia tutela sia per le cause legali nelle quali si è coinvolti come imputati, sia nei procedimenti per far valere i propri diritti contro altre persone; La protezione rivalse : è una garanzia che tutela il contraente nei confronti del diritto di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice. Qualora occorresse un sinistro, e si verificassero determinate condizioni particolari (guida in stato di ebbrezza o sotto uso di stupefacenti, auto non in regola con la revisione, ecc), l’assicurazione potrebbe infatti risarcire la parte danneggiata e rivalersi poi sul proprio contraente. Acquistando la protezione rivalse tutto questo non può accadere e la compagnia assicurativa si impegna a risarcire per i danni causati, non con dolo ovviamente, senza esercitare alcuna rivalsa;

: è una garanzia che tutela il contraente nei confronti del diritto di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice. Qualora occorresse un sinistro, e si verificassero determinate condizioni particolari (guida in stato di ebbrezza o sotto uso di stupefacenti, auto non in regola con la revisione, ecc), l’assicurazione potrebbe infatti risarcire la parte danneggiata e rivalersi poi sul proprio contraente. Acquistando la protezione rivalse tutto questo non può accadere e la compagnia assicurativa si impegna a risarcire per i danni causati, non con dolo ovviamente, senza esercitare alcuna rivalsa; Kasko: è una tra le garanzie accessorie più costose e proprio per questo motivo una delle meno scelte. Si tratta della protezione che in assoluto offre la maggiore copertura andando a proteggere l’assicurato anche dai danni in caso di incidente con colpa, ribaltamenti, collisioni, urti, uscita di strada e interviene perfino per i danni a radio, navigatore e altri optional audio/visivi fino a 1.000 euro. Con Allianz Direct, poi, in caso si voglia acquistare la Kasko completa è bene sapere che qualora si scelga di riparare l’auto presso carrozzerie convenzionate, la franchigia indicata in polizza si dimezza.

Sebbene le garanzie accessorie implichino un aumento del premio è bene analizzare al meglio la loro utilità e non esitare ad aggiungerle al contratto per rendere l’assicurazione auto davvero completa e personalizzata. Allo stesso tempo, però, è bene sapere che aggiungere garanzie facoltative senza che ve ne sia un effettivo bisogno rappresenta un dispendio economico ingiustificato.

Il consiglio, dunque, per stipulare un’assicurazione auto completa e funzionale, è scegliere una compagnia assicurativa in grado di garantire un buon rapporto qualità-prezzo, chiarezza e trasparenza, ma anche arrivare con le idee chiare al momento della richiesta di preventivo così da aggiungere solo i servizi che si ritengono realmente necessari e non pagare più del dovuto.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui