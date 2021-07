Le auto usate più vendute online in Sardegna.

Il mondo dell’auto cerca di ripartire dopo un catastrofico 2020. Tra pandemia e lockdown, lo scorso anno il settore si è immobilizzato per diverse settimane, con dati di vendita estremamente negativi. In questo primo semestre il mercato è certamente migliorato rispetto all’anno passato, ma ancora lontano dai livelli pre-covid: il settore del nuovo è in perdita del 18% paragonato a due anni fa, poco meglio va all’usato online, sotto comunque del 4%.

Il primo semestre però è finito ed è tempo di bilanci: in Italia ci sono stati ben 1.540.757 passaggi di proprietà, più del 16% di questi avvenuti nel Sud Italia. Quali sono state le vetture più vendute online? Andiamo a scoprire la classifica delle auto preferite in Sardegna attraverso i dati dell’osservatorio brumbrum.

In Sardegna vince la Golf.

In Sardegna trionfa la Volkswagen Golf. L’auto tedesca mette dietro anche Fca che segue al secondo posto con la Fiat 500 e al quarto con la Panda. Sul gradino più basso del podio sale invece un’altra Volkswagen, la Polo. Chiude invece la top five la Bmw Serie 1.

Le berline in testa seguite a ruota da Suv.

Parlando di tipologie di vetture, le più amate in Sardegna sono le berline con il 21%. Staccati di poco al secondo posto troviamo i crossover(19%) che si confermano molto amate. Chiudono il podio le utilitarie con il 17%. Fuori dal podio le citycar (11%) che perdono oltre il 4% rispetto al passato. In calo anche i SUV che pagano la grande crescita dei crossover appaiati con le station wagon al 9%. Dati risicati per cabrio, coupé, spider e multispazio.

Diesel quasi al 70%, male l’ibrido.

Per ultimo vediamo le alimentazioni. Nonostante la grande crisi mondiale, è stato ancora un ottimo anno per il diesel, che ha registrato buoni numeri nell’Italia meridionale e sulle isole. Il gasolio è quasi 70% delle vendite online. Di contro il benzina arriva al 28% in Sardegna. GPL al 1% e al 2% come l’ibrido, che fatica enormemente ad aumentare le sue vendite in questa zona d’Italia.

(Visited 119 times, 154 visits today)