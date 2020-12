Il Covid-19 influenza anche il prezzo delle assicurazioni auto?

Il coronavirus ha abbassato il costo delle assicurazioni auto.

COVID-19 ha influenzato praticamente ogni aspetto della vita degli italiani: non solamente la salute, ma ha modificato pure tutto quel che concerne le nostre abitudini sociali, intime e le nostre finanze. Hai pensato a come sta influenzando persino la tua assicurazione auto?

Con oltre due milioni e mezzo di italiani disoccupati e una recessione all’orizzonte (o a seconda dei vari punti di vista e allarmismi mediali, già qui), tutti cercano modi per tagliare i costi. Man mano che il tuo telecomando raccoglie la polvere, potresti considerare di mettere la tua auto, o almeno la tua assicurazione auto, sul tagliere. Dopotutto, hai guidato a malapena dall’inizio di tutta questa faccenda; perché non dovresti risparmiare almeno sulla polizza?

Esaminiamo l’impatto che il COVID-19 ha avuto anche sulla tua assicurazione auto.

Per prima cosa, non annullare la tua assicurazione. Se possiedi un’auto, per una regolare circolazione stradale non puoi restare scoperto. Inoltre se non possiedi un ricovero privato, l’assicurazione auto attiva è obbligatoria anche per la permanenza in strada.

Ma sicuramente, soprattutto se le tue esigenze e abitudini sono cambiate, puoi risparmiare.

Sono tante offerte diverse che ci offrono i servizi online, in forte crescita proprio in questo periodo di emergenza sanitaria, e che possono meglio adattarsi non soltanto alla nostra condizione, ma anche alle nostre esigenze economiche.

L’RC auto base ha subito diversi contraccolpi in quest’ultimo periodo, e per i consumatori alla ricerca di novità, notizie ma soprattutto rinnovi economici, il web si è rivelato uno tra gli strumenti più utili.

I siti di comparazione infatti garantiscono prezzi agevolati ma soprattutto la sicurezza di richiedere e sottoscrivere un preventivo per la RCA direttamente online.

Tra le guide più aggiornate su temi di polizze online, Preventiviassicurazioneonline.com il sito che abbina servizi e approfondimenti tematici a preventivi gratuiti, direttamente con le compagnie online. Questo sito infatti ha un’intera sezione Auto, ideale se vuoi risparmiare con preventivi e confronti tra più compagnie ma soprattutto se cerchi informazioni dettagliate sulle diverse polizze.

Ricorda: circolare senza assicurazione è vietato e oltre alla sanzione potresti perdere la patente e persino temporaneamente il tuo veicolo.

Nella peggiore delle ipotesi, in caso di sinistro la posizione potrebbe aggravarsi ulteriormente.

In che modo COVID-19 ha influenzato il settore dell’assicurazione auto?

Il costo dei premi RCA auto ha cominciato a ridursi proprio verso marzo 2020, in piena emergenza Coronavirus. Tra i minimi raggiunti nel mese di aprile. Stando ai dati medi, si parlava di un oltre -15% per il comparto auto e addirittura contrazioni che sfiorano il -30% sulle moto, rispetto all’anno precedente. In buona parte, il Covid ha impattato dunque su nuove immatricolazioni e circolazione stradale.

In questo contesto anche i rinnovi della polizze RC auto si vedono investiti da una ‘crisi’ e molte compagnie hanno deciso di rivedere le tariffe.

Inoltre anche grazie ai player assicurativi che operano online e ai portali come Preventiviassicurazioneonline.com specializzati in polizze online, richiedere il calcolo delle più convenienti per le auto in questo periodo è assolutamente vantaggioso e sicuro.

I prezzi delle assicurazioni dirette sono in genere più economici, non è necessario perdere tempo in agenzia e soprattutto è possibile pagare tramite carta di credito o bonifico in totale sicurezza, grazie a protocolli web garantiti. Alcune compagnie accettano anche versamenti via Paypal.

