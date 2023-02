Guidare senza polizza Auto: rischi, sanzioni e conseguenze in Italia

Come ben noto a tutti gli automobilisti, e motociclisti, per poter essere in regola con il proprio mezzo è necessario attivare o rinnovare a ogni scadenza l’RC Auto (acronimo per Responsabilità Civile dell’Autoveicolo). L’articolo 193 del Codice della Strada, infatti, non lascia spazio a interpretazioni: chi circola senza copertura, o con la stessa scaduta, incorre in una serie di sanzioni:

Multa che va da € 866 a € 3.464 (l’importo può raddoppiare se il guidatore viene sorpreso alla guida del mezzo senza polizza assicurativa per due volte almeno nell’arco di 24 mesi);

Sequestro dell’auto, fino a nuova stipula di polizza assicurativa (che deve avere durata di almeno sei mesi);

Confisca del veicolo, nel caso in cui non vengano pagati multa e oneri di trasporto e custodia del mezzo sequestrato.

Nel caso di recidiva, ovvero in cui si venga multati due o più volte per questa stessa infrazione nell’arco di due anni, si incorre anche nella sospensione della patente di guida (da 1 a 2 mesi) e nel fermo amministrativo del veicolo per 45 giorni (decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione). Per riavere indietro il proprio veicolo sarà necessario pagare le spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo.

Vi sono, tuttavia, anche dei casi in cui la sanzione amministrativa può vedere una riduzione e questo avviene:

Se il rinnovo della polizza RC Auto avviene entro 30 giorni dalla scadenza (15 giorni di tolleranza più altri 15 giorni);

Se entro 30 giorni il proprietario del veicolo decide di demolire e radiare il mezzo che è stato parcheggiato su strada pubblica sprovvisto di polizza RC Auto.

Se è vero, infatti, che al termine del periodo di validità della polizza le compagnie assicurative concedono una finestra, meglio conosciuta come periodo di tolleranza o comporto, in cui le garanzie attive rimangono tali in attesa del rinnovo, è altrettanto vero che in questo frangente il contraente dovrà necessariamente rinnovare la polizza, o sottoscriverne una nuova, per non incorrere nelle sanzioni sopra elencate e, soprattutto, nei rischi derivanti da eventuali sinistri senza copertura.

L’Assicurazione auto, infatti, non deve essere considerata esclusivamente un obbligo di legge, bensì anche e soprattutto una tutela e un impegno civico nei confronti di tutti coloro che circolano sulle strade con il proprio mezzo.

Considerate le conseguenze in cui si rischia di incorrere è bene ricordare sempre di rinnovare la polizza del proprio veicolo a maggior ragione perché oggi farlo è davvero semplice e veloce: con ConTe.it, ad esempio, bastano pochi minuti. Nessuna attesa telefonica, zero code, basta collegarsi al sito per ottenere un preventivo immediatamente acquistabile o a seguito dell’invio di alcuni documenti che verranno indicati via e-mail, tutte le informazioni o i chiarimenti necessari e, infine, sottoscrivere una polizza costruita ad hoc sulle proprie esigenze.

Scegliere la soluzione più adatta alle proprie necessità è importante, così come lo è risparmiare e garantirsi un servizio affidabile: rivolgendosi a professionisti del settore, come i consulenti di ConTe.it, è finalmente possibile farlo.