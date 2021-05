Noleggio auto con Ellepi, la soluzione migliore per le vacanze in Sardegna

La Sardegna è una meta ambita per le vacanze estive. Grazie alle sue spiagge paradisiache è una delle località più apprezzate dai turisti italiani e stranieri. Raggiungere l’isola è semplice, ma come fare a spostarsi una volta arrivati a destinazione? La soluzione migliore è affidarsi al noleggio auto per visitare la Sardegna in totale libertà. Per chi arriva a nord dell’isola, la compagnia Ellepi autonoleggio all’aeroporto di Olbia è un punto di riferimento importante per individuare la macchina giusta per le proprie vacanze.

Sarebbe impossibile pensare di visitare la Sardegna senza noleggiare un’auto. Questa soluzione è ideale per esplorare le spiagge magnifiche del nord e scoprire le bellezze dell’entroterra, senza dover attendere i tempi lunghi dei mezzi pubblici. È importante considerare inoltre che molte delle zone turistiche non sono raggiungibili se non con un mezzo proprio. Ecco perché, in base alla tipologia di vacanza che si ha in mente, diventa davvero indispensabile noleggiare l’auto.

Noleggio auto a Olbia

In Sardegna sono presenti tre aeroporti: Alghero, Cagliari e Olbia. La scelta dell’aeroporto è strettamente connessa ai collegamenti offerti dalle diverse compagnie. Ogni aeroporto offre ai viaggiatori numerose soluzioni per il noleggio dell’auto. Per chi arriva all’aeroporto di Olbia sarà possibile trovare una vasta scelta di compagnie di autonoleggio sicure e affidabili. Ogni compagnia offre tariffe e condizioni diverse in relazione alle esigenze di viaggio.

Questa soluzione è perfetta per chi desidera scoprire la Sardegna in lungo e in largo poiché permette di avere fin da subito un mezzo di trasporto a disposizione. Inoltre, prenotando il veicolo online su Ellepi è possibile usufruire di tariffe vantaggiose e avere accesso a un parco auto ampio.

Perché noleggiare in anticipo l’auto?

Noleggiare in anticipo l’auto è la soluzione ideale per chi desidera risparmiare sul prezzo e accedere a offerte esclusive anche in periodi di alta stagione. Ellepirental ti permette inoltre di cancellare gratuitamente la prenotazione prima del ritiro senza penali. Questo è un aspetto da non sottovalutare se si vuole avere la sicurezza di poter spostare facilmente le date del viaggio.

Il noleggio anticipato è indicato anche per avere il tempo necessario per informarsi sulle condizioni di ciascuna compagnia e sugli optional da includere nella prenotazione dell’auto. Molte agenzie di noleggio auto, come Ellepi, permettono il pagamento in contanti, altre accettano solo le carte di credito, alcune richiedono un sovrapprezzo per lasciare il veicolo in una località diversa, altre ancora non lo permettono in nessun caso. Conoscere queste differenze è essenziale per trovare la compagnia giusta per la propria vacanza.

In alternativa è possibile procedere con il noleggio una volta arrivati in aeroporto. Il rischio però è di non riuscire a trovare il veicolo di cui si ha bisogno oppure di doverlo noleggiare a un costo più alto e senza le agevolazioni disponibili online.

Strade da percorrere in Sardegna

In pochi sanno che in Sardegna non ci sono autostrade e non ci sono pedaggi da pagare, come invece accade nel resto d’Italia. Le strade principali sono 3 e consentono di raggiungere i punti strategici dell’isola:

S.S. 130: collega Cagliari con Iglesias

S.S. 131: collega Cagliari con Oristano e Porto Torres

S.S. 131-dir: ad Abbasanta la S.S. 131 si dirama verso ovest e collega il sud dell’isola con Nuoro e Olbia.

È importante sapere inoltre che le strade regionali e provinciali sono solitamente strette e poco illuminate. Per questa ragione si consiglia di guidare con attenzione soprattutto fuori dalle zone più turistiche e dai centri abitati.

Organizzare in anticipo le vacanze è ideale per prenotare tutti i servizi di cui si ha bisogno ed evitare brutte sorprese durante il viaggio, risparmiare sui costi e avere accesso a offerte esclusive e riservate.

