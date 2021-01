Quanto costa allestire un furgone commerciale

I costi e i lavori per allestire un furgone funzionale alla propria attività.

Sempre più attività professionali oggi necessitano di movimentare strumenti e accessori per intervenire in modo tempestivo direttamente sul luogo in cui è richiesto il lavoro: non parliamo solo della consegna delle merci, ma anche di servizi quali officine mobili o manutenzioni grandi e piccole. È quanto mai necessario avere pertanto un mezzo che possa assistere in maniera sempre efficace alle nostre esigenze, scegliendo la giusta soluzione di allestimento interno.

Store Van, specialista dell’allestimento professionale per furgoni

Ci sono infatti alcune aziende specializzate proprio negli allestimenti interni per furgoni di ogni modello e dimensione, come ad esempio l’italiana Store Van, uno dei player di riferimento più importanti per migliorare la qualità degli spostamenti nella giornata lavorativa a bordo di un veicolo commerciale. Di base, un allestimento professionale protegge il furgone, massimizza lo spazio a disposizione, ordina le attrezzature, fissa le merci, contiene il materiale da lavoro e i pezzi di ricambio: ma quanto costa questa “riqualificazione”?

Quanto costa l’allestimento di un veicolo commerciale?

È la stessa azienda veneta a spiegare che, in generale, non è facile rispondere a questa domanda, perché ci sono molte variabili che influenzano la formazione del prezzo complessivo dell’intervento: innanzitutto, bisogna considerare le dimensioni del veicolo , ed il tipo di allestimento, oltre agli oggetti che andremo a posizionare al suo interno, come, ad esempio, la quantità di cassetti rispetto a vasche o ripiani, il tipo di componenti e di accessori, l’eventuale installazione di un impianto elettrico particolare e tutte le altre richieste specifiche del cliente e della sua tipologia di attività. Per questo, Store Van offre un servizio di stesura di un preventivo specifico e gratuito per tutti gli interessati.

Ciò premesso, e nell’impossibilità di indicare una cifra esatta, possiamo quanto meno esprimere un “ordine di grandezza” della spesa, che oscilla tra i 2500 e i 5000 euro a seconda della complessità dell’intervento. Dobbiamo però essere capaci di andare oltre la cifra pura e di comprendere che – anziché una semplice spesa – questo sarà un investimento che influirà sulla qualità del nostro lavoro, che migliorerà il servizio offerto, la tempestività di intervento e anche la soddisfazione dei clienti. Inoltre, il costo che spenderemo per allestire un veicolo commerciale è di gran lunga inferiore rispetto a ciò che rischieremmo di dover pagare per riparare i danni alla carrozzeria provocati dagli urti e dagli spostamenti dell’attrezzatura nel vano di carico (e, di conseguenza, quello che servirà per acquistare nuovi prodotti al posto di quelli danneggiati).

Le caratteristiche di un allestimento ottimale

La caratteristica principale delle soluzioni di allestimento per veicoli commerciali di Store Van è proprio la protezione del vano di carico e della merce, che consente quindi di trasportare beni e strumenti in totale sicurezza. Il merito è del rigoroso percorso che sta alla base di ogni prodotto, contraddistinto da attenzione a design, qualità dei materiali, ottimizzazione degli spazi, resistenza agli urti e alla corrosione, che rappresentano i principi sui quali vengono progettati e poi realizzati gli allestimenti.

Non meno importante è la garanzia di avere sempre soluzioni di allestimento di interni per veicoli commerciali in linea con le ultime normative sulla sicurezza del carico.

Le proposte di Store Van

La gamma di Store Van è ricca di soluzioni per ogni esigenza professionale, come ad esempio scaffali per furgoni, cassettiere sottopianale, ripiani ribaltabili, trasformazione con paratia divisoria, banchi da lavoro, rampe di carico, barre portatutto e portascale e altri accessori per furgoni (in particolare ganci, pali telescopici fermacarico o barre).

Questi prodotti permettono di trasformare il furgone da lavoro in una vera officina mobile, con possibilità di intervenire su veicoli commerciali di ogni marca e su veicoli anche usati, che troveranno quindi nuova vita e riqualificazione.

Guardando il catalogo Store Van, notiamo innanzitutto i rivestimenti interni per furgoni, studiati per proteggere al meglio la carrozzeria del furgone da lavoro.

Le pannellature sono prodotte con lastre alveolari di polipropilene di prima scelta, cucite ad hoc sul veicolo per garantire una protezione su tutta la superficie: sono prodotti flessibili, leggeri, lavabili, riciclabili e soprattutto antiurto, e pertanto una soluzione perfetta per garantire lunga vita al furgone.

In generale, tutte le materie prime e le moderne tecnologie utilizzate sono frutto di una lunga storia di continua ricerca e sviluppo, iniziata con la lavorazione e la produzione dell’arredamento industriale in acciaio, alluminio e plastica, e costantemente portata avanti dalla casa madre Fami. Grazie a un elevato livello di professionalità ed esperienza, vengono realizzate ogni giorno soluzioni diverse per ogni esigenza lavorativa, anche per gli usi più particolari.

(Visited 64 times, 64 visits today)