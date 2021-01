La campagna di vaccinazione a Olbia.

Ha ripreso ieri la campagna di vaccinazione anti-Covid nella Assl Olbia con la somministrazione delle seconde dosi di vaccino. Sono circa settecento le dosi che sono state consegnate a Olbia e che sin da questa mattina verranno somministrate agli operatori degli ospedali e del territorio.

I vaccini forniti questa settimana saranno destinati alle seconde vaccinazioni del personale degli ospedali “Giovanni Paolo II” di Olbia, “Paolo Dettori” di Tempio – in entrambi gli ospedali le vaccinazioni prenderanno il via questa mattina – “Paolo Merlo” di La Maddalena – la vaccinazione verra’ ripresa da domani – a quello del Servizio di igiene e sanità pubblica, ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, secondo l’ordine stabilito al momento in cui è stata inoculata la prima dose e, progressivamente, si procederà con i richiami sul resto dei soggetti già vaccinati.

Nella Assl di Olbia la campagna di vaccinazione contro il Covid ha preso il via il 5 gennaio scorso, interessando in prima battuta il personale maggiormente esposto al rischio di contagio, per poi venire esteso a tutto il personale ospedaliero e del territorio. Sono tre le equipe vaccinali istituite nella Assl Olbia, una in ciascun ospedale, e composte da medici, infermieri, Oss e amministrativi che lavorano a pieno ritmo per raggiungere quanto prima la copertura totale degli operatori.

Nel fine settimana è attesa la consegna di 1.200 dosi di vaccino che consentiranno di completare i richiami del personale già vaccinato alla prima dose. Con le prossime consegne verrà completata la somministrazione dei vaccini delle figure comprese nella fase 1 del Piano Vaccinale.

