In arrivo il rimborso Irpef in busta paga.

Buone notizie per la busta paga di agosto. I lavoratori dipendenti potranno trovare un inaspettato bonus fino a 1.880 euro. I soldi sono legati alle detrazioni ai fini di imposta sul reddito delle persone fisiche e cambierà in base al contratto di lavoro. Nel caso di contratti a tempo determinato, ad esempio, bisognerà rispettare delle soglie prefissare, per questo motivo è importante analizzare bene la situazione.

A chi spetta e come il bonus.

Non tutti hanno diritto al rimborso pieno di 1.880 euro L’importo totale potrà essere percepito solo dai dipendenti con reddito complessivo inferiore a 8.000 euro. Ma c’è anche un importo minimo del rimborso al di sotto del quale non si può scendere, ovvero 690 euro, che può arrivare a 1.380 euro se il lavoratore ha un contratto a tempo determinato con reddito complessivo inferiore a 8 mila euro. Per coloro che si trovano nella fascia superiore agli 8.000 euro ed inferiore a 28.000 euro, la detrazione sarà pari a 978 euro. I soldi dovrebbero arrivare direttamente in busta paga da parte del datore di lavoro.

(Visited 82 times, 82 visits today)