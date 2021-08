I nuovi defibrillatori a Olbia.

Consegnati i defibrillatori per le nuove postazioni DAE a Olbia. Sono quattro i quartieri della città che saranno dotati degli strumenti salvavita. Saranno donati alle parrocchie di Sacra Famiglia e Pittulongu, alla Confartigianato di piazza Sangallo e ai Guardian Angels Putzolu. “Siamo soddisfatti, perché questo è un altro passo per aver una città cardiosicura – ha detto l’assessora delle Politiche Sociali Simonetta Lai -. Presto faremo un censimento dei defibrillatori per creare una rete, con un’app che segnalerà la presenza dei dispositivi in città”.

“Abbiamo dotato i punti più sensibili della città DAE – prosegue – uno infatti andrà alla Confartigianato di piazza Sangallo perché è capitato molto spesso che qualcuno, durante i mercatini, si è sentito male e l’ambulanza impiega dieci minuti per arrivare”. A donare i defibrillatori di marchio Philips è l’associazione Iredeem che collabora con il progetto Olbia Città Cardiosicura.

