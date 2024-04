Come scegliere il giusto cibo per il tuo amico a quattro zampe

I cani sono compagni fedeli dell’uomo da sempre e continuano tutt’ora a farci compagnia nelle nostre case donandoci amore e gioia infiniti.



I cani discendono dai lupi selvatici ma sono stati addomesticati negli anni per diversi scopi, tra cui la caccia, la protezione, il lavoro e, più comunemente, come animali da compagnia. Esistono oltre trecento razze diverse, ognuna con tratti unici in termini di dimensioni, aspetto, carattere e capacità. Oltre alla loro diversità esteriore, i cani sono noti anche per la loro intelligenza, fedeltà e protezione, infatti, sono stati impiegati anche in una serie di ruoli utili, come cani guida per non vedenti, cani da ricerca e soccorso e cani da terapia per migliorare la salute mentale e fisica delle persone.



Decidere di adottare un nuovo amico comporta numerosissimi vantaggi, sia per te che per lui che trova una nuova famiglia. La loro presenza può ridurre lo stress, l’ansia e la solitudine, migliorando il benessere emotivo ma anche quello fisico perché grazie alle numerose passeggiate, anche i padroni sono più attivi e passano più tempo all’aria aperta abbassando i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress. Inoltre, possedere un cane favorisce l’interazione sociale poiché è inevitabile incontrare gli altri proprietari di cani durante le passeggiate o nei parchi che possono portare a nuove amicizie e connessioni sociali.



Avere un cane è una responsabilità immensa perché dobbiamo far fronte a tutti i suoi bisogni e prendercene cura. L’addestramento, l’esercizio fisico e una corretta alimentazione sono fondamentali per il loro benessere.

Come scegliere il cibo giusto per il tuo amico a quattro zampe

Scegliere il cibo giusto per il tuo amico a quattro zampe è fondamentale per la sua salute e benessere. Per scegliere il cibo giusto è importante tenere in considerazione diversi parametri. Prima di tutto, considera l’età: i cuccioli, gli adulti e i cani anziani hanno esigenze nutrizionali molto diverse, ecco perché dovresti assicurarti di scegliere un cibo la cui formulazione è fatta appositamente per l’età del cane. Successivamente, considera le dimensioni e la razza del tuo cane: alcuni cibi sono formulati diversamente per razze di taglia grande o piccola. Tieni presenti le esigenze specifiche come allergie o sensibilità alimentari, in quel caso, dovresti cercare dalla formulazione adatta alle necessità del cane. Leggi le etichette per capire se c’è una giusta dose di proteine, grassi, carboidrati, vitamine e minerali. Infine, guarda gli ingredienti, questi devono essere di alta qualità e senza conservanti artificiali. Gli ingredienti principali dovrebbero essere proteine di carne, pesce o pollame.



Successivamente, dopo aver scelto un cibo, monitora la salute generale e il peso del cane. Se noti cambiamenti significativi come aumento o perdita di peso o problemi digestivi, potrebbe essere necessario cambiare il tipo di cibo. Ricorda che i cani sono come le persone, hanno gusti ed esigenze diverse da essere rispettate.



I vantaggi di dare il cibo giusto

Dare il giusto cibo al tuo cane porta una serie di vantaggi, soprattutto a lungo termine. Una dieta equilibrata fornisce i nutrienti essenziali per mantenere il sistema immunitario forte, promuovendo il benessere generale, la salute degli organi, la crescita muscolare e mantenere la pelliccia sana e lucente. Inoltre, aiuta anche a controllare il peso, importante per prevenire problemi di salute correlati all’obesità, come diabete, malattie cardiache e problemi articolari. Sottovalutata da molti è la salute orale, alcuni cibi possono promuovere la masticazione e la pulizia dei denti aiutandoli a rimanere sani più a lungo, progettati specificamente per ridurre la formazione di tartaro e placca. Il vantaggio più importante però riguarda l’energia e vitalità del tuo amico. Quando il cane ha un’alimentazione adeguata è carico per svolgere le attività quotidiane e mantenere un livello di energia alto. Ciò conduce alla longevità, avere accanto a sé il proprio fidato per più anni possibili è la cosa più bella del mondo.

