Contro l’ansia notturna e l’insonnia: le dieci regole per dormire bene

Sonno perfetto, le dieci regole per dormire bene.

Dormire bene, crogiolarsi in un sonno perfetto: a volte bastano poche regole per raggiungere un traguardo che sembra ogni notte più lontano. L’aria inquinata di questi giorni, la primavera in anticipo, con temperature del tutto fuori stagione, gli sbalzi dell’inverno che prova a dare gli ultimi colpi di coda: dormire bene, e avere un sonno regolare, diventa sempre più difficile. Se al clima impazzito uniamo lo stress quotidiano, le ansie familiari o da lavoro, ecco allora che forse diventa necessario trovare qualche soluzione per tornare ad avere notti tranquille.

E farsi così trovare preparati e in forma il giorno successivo, senza sbadigli improvvisi e frequenti, e cali di attenzione a scuola o in ufficio. Perchè i disturbi del sonno colpiscono ad ogni età, senza alcuna distinzione o preferenza. Cerchiamo allora di capire come fare per affrontare la notte nel modo più sereno possibile. In fondo, potrebbe bastare osservare qualche piccola attenzione verso noi stessi, e un po’ di cura per il nostro personale modo di preparare il sonno.

Le dieci regole per un sonno sereno.

Stabilisci una routine: Crea un rituale serale che segui ogni notte prima di andare a letto. Questo può includere attività rilassanti come leggere un libro, fare un bagno caldo o ascoltare musica tranquilla. L’importante è che sia il più possibile rilassante. Limita l’esposizione alla luce blu: Riduci l’uso di dispositivi elettronici come smartphone, tablet e computer almeno un’ora prima di andare a letto, poiché la luce blu emessa da questi dispositivi può interferire con la produzione di melatonina, l’ormone del sonno. Meglio un bel libro. Crea un ambiente confortevole: Assicurati che la tua camera da letto sia oscurata, silenziosa e a una temperatura fresca. Vietato esagerare con il caldo. Meglio investire in un buon materasso e cuscini confortevoli. Limita la caffeina e la nicotina: Evita di consumare caffeina e nicotina nelle ore immediatamente precedenti al tuo orario di riposo. Queste sostanze possono interferire con la tua capacità di addormentarti. Fai attività fisica regolare: L’esercizio fisico regolare può contribuire a migliorare la qualità del sonno. Cerca di fare attività fisica almeno 30 minuti al giorno, ma naturalmente evita di farlo troppo vicino all’ora di andare a letto. Limita i sonnellini diurni: Sembra un consiglio ovvio, ma se hai bisogno di riposare durante il giorno, limita i sonnellini a circa 20-30 minuti e cerca di non dormire troppo vicino all’orario di andare a letto. Evita pasti pesanti prima di dormire: Evita di consumare pasti abbondanti e pesanti poco prima di andare a letto. Opta per spuntini leggeri se hai fame. O una tisana rilassante. Riduci lo stress: Pratica tecniche di gestione dello stress come la meditazione, lo yoga o la respirazione profonda prima di coricarti. Stabilisci un orario fisso per andare a letto e svegliarti: Cerca di andare a letto e svegliarti alla stessa ora ogni giorno, anche nei fine settimana. Questo aiuta a regolare il tuo ritmo circadiano. Limita le preoccupazioni notturne: Se ti ritrovi a pensare a problemi o preoccupazioni mentre sei a letto, cerca di tenere un diario per scrivere i tuoi pensieri o pratica la visualizzazione positiva per calmare la mente. Vuoi dormire? Pensa a qualcosa che ti fa stare bene.

Poi, non può che migliorare.

Ecco, seguire queste semplici regole potrebbe davvero contribuire a creare un ambiente favorevole al sonno e a migliorare la qualità del riposo notturno. Con l’obiettivo di affrontare la giornata nel modo più sereno e produttivo possibile. E poi, si sa, una volta innestato il ciclo positivo, non si può che migliorare.

