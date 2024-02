Arzachena è favorevole all’allargamento del network G20 Spiagge

Il G20Spiagge continua il suo lavoro per il turismo e punta a coinvolgere altre località balneari, Arzachena è favorevole. Prima gli incontri con i gruppi parlamentari e con i responsabili del settore turismo dei partiti, il network G20Spiagge, le 20 destinazioni balneari più importanti del Paese. Ora affrontano l’ultimo tratto del lungo iter, iniziato 6 anni fa, per il riconoscimento dello Status di Comunità marine. Status che, quando sarà attuato, metterà le amministrazioni comunali delle spiagge nella condizione di garantire maggiori servizi alla popolazione residente. Ed essere in grado di contrastare efficacemente il peso della concorrenza internazionale.

La coordinatrice del G20Spiagge

“Nella proposta definitiva al vaglio della X Commissione parlamentare – afferma Roberta Nesto, coordinatrice nazionale del G20Spiagge e sindaca di Cavallino Treporti –. Abbiamo apportato una importante modifica per consentire a più località l’accesso allo status. Un ampliamento ad una serie di comunità marine e lacustri, inserite con una qualifica di secondo livello. Che, in tutto o in parte, abbiano i requisiti delle nostre località pur non raggiungendo la soglia di almeno un milione di presenze turistiche”.

“La Sardegna può trarre molti vantaggi dall’operato del G20s se altre località turistiche cardine vedranno riconosciuti nuovi strumenti e risorse per la gestione dei territori- afferma Claudia Giagoni, assessora al Turismo del Comune di Arzachena -. Accogliamo, quindi, con favore l’introduzione della modifica alla proposta di legge per il riconoscimento dello status di Comunità marine finalizzata all’ampliamento del network”.

“Questo si tradurrebbe in nuove opportunità per altri piccoli Comuni isolani che vivono le nostre stesse esigenze e difficoltà nei mesi estivi per la concentrazione dei flussi turistici. Dobbiamo creare le condizioni per assicurare una migliore qualità della vita ai residenti delle località come Arzachena. E, allo stesso tempo, servizi più efficienti per i visitatori. Solo così possiamo competere ad armi pari nel mercato turistico internazionale. Grazie a servizi di qualità, investimenti nel decoro, nella sicurezza e in efficaci misure a tutela dell’ambiente e dei litorali”.

