Forse non tutti sanno che a Padru c’è un tesoro unico in Sardegna

Il tesoro antico di Padru.

Un tesoro antico fu rinvenuto a Padru nel 2002. Gli scavi portarono alla luce una grande necropoli di 20 dolmen, unica in Sardegna. Ma la cosa più curiosa è che sopra risiedeva un villaggio antico, con i ruderi di una chiesetta, sotto la quale furono trovate più di 3mila monete antiche in argento in ottimo stato.

Le monete, sottili e leggere, risalgono a 800 anni fa e su di queste è presente il simbolo di Genova. Gli studi fatti su questi ritrovamenti le attribuiscono all’epoca giudicale, quando la Gallura subiva l’influenza di Pisani e Genovesi, ovvero tra il 1100 e la prima metà del 1300. Non si sa perché quelle monete furono seppellite, ma si ipotizza che si trattava di una grande somma di denaro data come donazione alla chiesa o addirittura la refurtiva di una rapina.