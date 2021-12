I petardi nel centro di Olbia.

Si moltiplicano in questi ultimi giorni le segnalazioni per i boati che si sentono nel cuore della notte in diversi quartieri di Olbia. E si moltiplicano gli interrogativi sulla provenienza di questi botti. Bè, praticamente si tratta sempre di petardi, più o meno grossi, ma comunque pertadi.

I boati si fanno più insistenti durante il fine settimana. Diversi olbiesi vengono anche puntualmente svegliati. Come ogni anno, lo scoppio dei petardi tra le vie di Olbia è una, diciamo così, tradizione molto sentita, anche se non è gradevole per tutti. Infatti, oltre alle persone spesso spaventano gli animali.