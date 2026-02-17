L’affissione cartacea continua a rappresentare uno strumento di comunicazione visiva rilevante, soprattutto in contesti urbani e locali. Nonostante la crescita del digital advertising, la pubblicità outdoor mantiene un ruolo strategico per eventi, campagne territoriali, iniziative culturali e promozioni commerciali.



Ma dove si possono appendere i manifesti in modo corretto ed efficace? La risposta non è univoca e coinvolge normativa, spazi pubblici e privati, concessioni comunali e scelte strategiche legate al target. In questo approfondimento analizziamo le principali tipologie di affissione, le regole da rispettare e le opportunità per professionisti e aziende.

Affissione manifesti: cosa dice la normativa

Prima di individuare gli spazi disponibili, è fondamentale chiarire un punto: l’affissione non è libera.

In Italia, la normativa affissioni è regolata principalmente dal Codice della Strada, dai regolamenti comunali sulla pubblicità e dalle disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità o canone unico patrimoniale. Ogni Comune stabilisce:

le zone autorizzate per l’affissione;

le modalità di richiesta;

le dimensioni consentite;

le tariffe e la durata dell’esposizione.





Affiggere materiale promozionale su muri, pali o arredi urbani senza autorizzazione può comportare sanzioni amministrative e la rimozione forzata del materiale.



Per le aziende, questo significa che pianificare una campagna di affissione richiede un approccio strutturato, simile a quello adottato per altri strumenti di marketing.

Gli spazi pubblici autorizzati

Impianti comunali per pubbliche affissioni

Il canale più tradizionale è rappresentato dagli impianti gestiti dal Comune o da concessionari ufficiali. Si tratta di:

tabelloni 70×100 o 100×140;

bacheche murali;

pannelli temporanei per eventi.





In questo caso l’azienda presenta la richiesta, fornisce il materiale stampato e il servizio di affissione viene effettuato direttamente dal gestore.

Questa modalità garantisce:

piena conformità normativa;

copertura territoriale pianificata;

controllo sui tempi di esposizione.





Per campagne locali (eventi, aperture di punti vendita, promozioni stagionali), resta uno strumento efficace per intercettare un pubblico ampio e trasversale.

Spazi dedicati in aree ad alta visibilità

Molti centri urbani prevedono spazi pubblicitari urbani in aree ad alto traffico:

fermate autobus;

stazioni ferroviarie;

parcheggi pubblici;

zone pedonali centrali.





Qui l’affissione rientra in progetti di arredo urbano e comunicazione integrata. Il costo è generalmente superiore rispetto alle affissioni standard, ma l’impatto visivo è maggiore.



Secondo i dati di settore relativi alla pubblicità outdoor, la visibilità in aree di passaggio incrementa significativamente il ricordo del messaggio, soprattutto per campagne brevi ma ad alta frequenza.

Spazi privati: quando è possibile

Un’alternativa interessante è rappresentata dagli spazi privati, dove l’affissione può avvenire previo accordo con il proprietario.

Negozi, vetrine e locali commerciali

Bar, librerie, palestre, coworking e attività commerciali spesso mettono a disposizione superfici per la comunicazione di eventi o collaborazioni territoriali.

In questo caso:

è necessario il consenso del titolare;

può essere richiesta una forma di compenso o partnership;

resta comunque obbligatorio verificare eventuali regolamenti locali.





Per iniziative culturali o professionali, questa modalità consente una segmentazione più mirata rispetto all’affissione generalista.

Bacheche condominiali o aziendali

Alcuni contesti – come condomini, università, poli tecnologici o centri direzionali – prevedono bacheche informative interne. Qui l’affissione assume una dimensione più “comunitaria” e può risultare efficace per:

eventi locali;

servizi professionali;

iniziative formative.





Anche in questo caso, l’autorizzazione è imprescindibile.

Affissione selvaggia: un rischio reputazionale

In molte città si osservano ancora pratiche di affissione non autorizzata su muri, cabine elettriche o segnaletica stradale. Oltre al rischio sanzionatorio, questa scelta può generare un impatto negativo sull’immagine del brand.



Per un’azienda o un professionista che punta su autorevolezza e affidabilità, la coerenza tra comunicazione e comportamento è un elemento chiave dell’E-E-A-T: dimostrare attenzione alle regole rafforza la credibilità.

Dal formato alla qualità: l’importanza della stampa

Una volta individuato dove appendere i manifesti, occorre considerare la qualità del supporto.

La stampa manifesti per affissione esterna deve tenere conto di:

resistenza agli agenti atmosferici;

resa cromatica in luce naturale;

grammatura adeguata;

leggibilità a distanza.





Negli ultimi anni si è registrata una crescente attenzione alla sostenibilità dei materiali e all’utilizzo di carte certificate o inchiostri a basso impatto ambientale.



Realtà specializzate come MID – attraverso piattaforme dedicate ai manifesti – offrono soluzioni di stampa pensate per campagne locali e nazionali, con configurazioni personalizzabili in base al formato e alla tiratura.



Per professionisti del marketing, scegliere un fornitore affidabile significa ridurre errori tecnici e ottimizzare tempi e costi.

Manifesti e strategia di marketing integrata

La domanda “dove appendere i manifesti?” non può essere scollegata dalla strategia complessiva.

Oggi l’affissione rientra spesso in campagne integrate che combinano:

advertising digitale;

social media;

QR code per tracciamento;

landing page dedicate.





Un manifesto posizionato in un’area ad alto traffico può diventare un punto di accesso fisico verso un funnel digitale. L’inserimento di elementi interattivi consente di misurare l’efficacia anche in termini di conversione, superando il limite storico della pubblicità outdoor legata alla sola visibilità.

Tendenze attuali nella pubblicità outdoor

Il settore della pubblicità outdoor sta evolvendo lungo tre direttrici principali:

1. Localizzazione avanzata

Le aziende puntano su micro-zone urbane con target specifici, come quartieri universitari o distretti commerciali.

2. Sostenibilità

Materiali eco-friendly e campagne a basso impatto ambientale sono sempre più richiesti, anche per coerenza con i valori aziendali.

3. Integrazione con il digitale

QR code, realtà aumentata e call to action tracciabili rendono il manifesto uno strumento ibrido, tra fisico e digitale.

In questo contesto, sapere dove collocare un’affissione diventa parte di una pianificazione basata su dati e analisi del flusso pedonale o veicolare.

Errori da evitare

Per aziende e professionisti, alcuni errori ricorrenti possono compromettere l’efficacia della campagna:

scegliere spazi non coerenti con il target;

ignorare i regolamenti comunali;

sovraccaricare il layout grafico;

utilizzare materiali non adatti all’esterno;

non integrare l’affissione con altri canali.

Una campagna ben progettata parte sempre dall’analisi del contesto e degli obiettivi.

Conclusione: tra regole e strategia

Capire dove si possono appendere i manifesti significa muoversi tra normativa, opportunità territoriali e scelte di marketing consapevoli.

Gli spazi pubblici autorizzati restano la soluzione più sicura e strutturata; quelli privati offrono maggiore flessibilità ma richiedono accordi puntuali. In ogni caso, il rispetto delle regole e la qualità dell’esecuzione incidono direttamente sulla percezione del brand.

Per i professionisti del marketing, l’affissione non è un mezzo del passato, ma uno strumento da integrare in una strategia multicanale, con attenzione a localizzazione, sostenibilità e misurabilità.

In un ecosistema comunicativo sempre più complesso, anche un semplice manifesto può diventare un punto di contatto efficace – a patto di sapere dove collocarlo e come valorizzarlo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui