Per chi viaggia in aereo, l’accesso a un mezzo di trasporto affidabile, una volta atterrati, è fondamentale. In un contesto come la Sardegna, dove la necessità di collegamento continuo con il resto d’Italia è essenziale per abitanti e turisti, il noleggio auto diventa imprescindibile.



L’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, uno dei principali scali dell’isola e il più vicino al tratto costiero celebre in tutto il mondo, è situato vicino alla città. Offre la possibilità di rivolgersi a varie compagnie per noleggiare una vettura a seconda delle proprie esigenze e del budget a disposizione e avere subito la possibilità di spostarsi da una località all’altra.



Perché è così importante poter noleggiare un’auto all’aeroporto? La risposta è semplice: comodità, convenienza e sicurezza. L’auto a noleggio offre la libertà di muoversi secondo i propri tempi e desideri, permettendo ai visitatori di vivere la Sardegna senza vincoli di sorta.



Conosciamo ora i principali operatori attivi.

Locauto Rent

Il servizio noleggio presso l’aeroporto di Olbia proposto da Locauto Rent, azienda italiana con oltre quarant’anni di esperienza nel settore, è attivo tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 20.30. Propone un’ampia gamma di veicoli a seconda delle proprie esigenze.



L’ufficio e l’adiacente parcheggio si trovano nell’area riservata agli autonoleggi, a pochi metri di distanza dal terminal arrivi. Qui la vettura può essere riconsegnata nell’orario selezionato in fase di prenotazione. Attraverso l’app è possibile saltare il banco e dirigersi direttamente al terminal per restituire l’auto. Sono disponibili i servizi di prenotazione e riconsegna fuori orario. Per ulteriori informazioni: https://www.locautorent.com/it/noleggio-auto/uffici/sardegna/olbia-aeroporto/.

Avis

La compagnia Avis, nata quasi ottanta anni fa negli Stati Uniti, è presente all’aeroporto di Olbia all’interno del terminal, sia banco che parking. L’orario di apertura è 7.30-23.45, da lunedì a domenica, con prezzi base giornalieri accessibili dai segmenti più piccoli alle vetture più grandi.



Avis mette a disposizione un’ampia flotta di veicoli di varie dimensioni e cilindrata per venire incontro alle esigenze di professionisti e di turisti. L’utente può scegliere tra vetture di categoria Economy, Compact, Intermediate, Standard Van.

Hertz

L’azienda statunitense fondata oltre un secolo fa a Chicago e diffusa ovunque grazie a una rete capillare è presente anche all’aeroporto di Olbia per offrire svariate soluzioni di noleggio al visitatore giunto in Sardegna. L’agenzia Hertz è aperta ad aprile a settembre tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 23.00, a ottobre tutti i giorni dalle 8.00 alle 22.00, da novembre a marzo da lunedì a venerdì 8.00-20.00



Il banco di noleggio dell’agenzia si trova appena fuori del terminal degli arrivi, sulla destra nei pressi dell’area parcheggi, da cui poi prendere Via dei Navigatori. L’agenzia offre noleggio di city car, SUV, furgoni, auto elettriche.

Europcar

L’agenzia della multinazionale francese del car rental è in funzione all’aeroporto di Olbia tutti i giorni dalle 8.30 alle 22.50, ad eccezione del sabato (fino alle 22.30) e del lunedì (fino alle 23.00). Dà la possibilità di usufruire dei suoi servizi anche fuori orario, previo pagamento di un supplemento, e di scegliere tra auto di ogni dimensione.



L’ufficio di noleggio si trova nel terminal Rent a Car, raggiungibile a piedi girando a sinistra all’uscita del terminal principale degli arrivi. L’area di restituzione e quella di ritiro sono nella medesima posizione. Per raggiungerla, è sufficiente seguire i segnali arancioni “Car rental” e accedere al parcheggio, indicato dai pannelli con il logo di Europcar.

Sixt

Rete europea di autonoleggio con sede centrale in Germania, Sixt è presente all’aeroporto di Olbia con costo medio accessibile e offre la possibilità di prenotare almeno un giorno prima dell’arrivo per assicurarsi prezzi più bassi della media.



Il banco noleggio è aperto tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 23.00. L’autonoleggio Sixt ha sede di fronte alla sala d’arrivo, presso il parcheggio adibito alla lunga sosta (settore B).

Only Sardinia

Per chi preferisce affidarsi a una compagnia locale, Only Sardinia è attiva all’interno dello scalo di Olbia ed è aperta tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 23.00. Mette a disposizione un’ampia flotta di veicoli, comprese auto di lusso, buggy, limousine e 4×4.



Only Sardinia è leader nell’autonoleggio a livello regionale e offre servizi gratuiti e inclusi come assistenza stradale, possibilità di noleggio tra acquirente diverso da conducente e di pagare anche senza carta di credito. Inoltre l’agenzia è aperta oltre gli orari canonici, in caso di clienti con volo in ritardo o esigenze di prenotazione notturna.

