Le migliori gelaterie a Olbia secondo una classifica del 2023

Le migliori gelaterie a Olbia.

A Olbia sono tante le gelaterie che fanno un buon gelato e questa pietanza con l’estate alle porte è sempre più richiesta. Ma tra una così vasta scelta di ottimi locali chi fa meglio il gelato? Grazie agli utenti di Tripadvisor è possibile sapere chi è il miglior gelataio e soprattutto avere una classifica dei 6 migliori locali della città.

Secondo le recensioni dei clienti a ottenere il podio è “La pecora nera”. Il locale, situato di fronte al bellissimo parco Fausto Noce, recentemente ha compiuto dieci anni di attività e in così poco tempo è riuscito ad essere il locale più amato dagli olbiesi e dai visitatori della città. Subito dopo c’è la storica “Gelateria Smeralda”, che si trova nel cuore del centro storico (Corso Umberto I). Aperta dal 1996 è una delle gelaterie artigianali alle quali gli olbiesi sono più affezionati.

Il terzo posto lo occupa “Gap”, un’altra gelateria artigianale che si trova al Corso Umberto di Olbia, seguita da “L’Arte”, che si trova in Piazza Regina Margherita. Per trovare ottime gelaterie non è necessario restare nel centro storico. Gli utenti di TripAdvisor hanno recensito ottimamente la “Gelateria Mimmo e Agnese” di Loiri Porto San Paolo, appena fuori da Olbia. Il locale si trova al quinto posto della Top6. Nella classifica compare anche “Paradice Cream” di Golfo Aranci, al sesto posto. È curioso vedere che per cercare un ottimo gelato gli utenti sono disposti a uscire un po’ dai confini della città.

