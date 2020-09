Gli incentivi per le imprese artigiane in Sardegna.

Sono 15 i milioni di euro che le 34.500 imprese artigiane della

Sardegna hanno a disposizione, attraverso il finanziamento della Legge

949 del 1951, per crescere e superare la crisi creata anche dal

Covid-19. La Legge, con un fondo perduto fino al 40% e l’abbattimento dei costi di interesse, finanzierà la costruzione o la ristrutturazione di

fabbricati esistenti, l’acquisto di terreni destinati all’ampliamento

e la costruzione dei fabbricati produttivi. Stessa possibilità per

macchinari, attrezzature e autoveicoli nuovi e imbarcazioni. Via

libera anche all’acquisto di software, brevetti, licenze che

sostengano le attività per i nuovi cicli di produzione, progettazione

e promozione dell’immagine. Le imprese artigiane potranno, inoltre,

accedere al contributo per la riduzione dei costi di garanzia per

operazioni di leasing svolte presso i Confidi di Confartigianato

Sardegna.

Gli sportelli territoriali di Confartigianato in tutta l’Isola sono a

disposizione per supportare le imprese nella presentazione delle

domande di agevolazione. In ogni caso, le risorse coprono retroattivamente anche i finanziamenti erogati a partire dal 2 gennaio scorso e, in via transitoria, coloro che avevano già inoltrato domanda di contributo ex L. 949 prima della pubblicazione delle nuove modalità, hanno tempo fino a metà novembre per accedere alle nuove risorse, integrando con eventuale ed ulteriore documentazione di spesa.

