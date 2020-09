L’iniziativa all’Is Molas Resort.

Continua ricca di novità la stagione estiva di Is Molas Resort. Da sempre la struttura ha un occhio di riguardo e rivolge particolare attenzione allo sport e al benessere dei propri ospiti e tra le varie proposte dedicate di quest’anno, spicca quella relativa alla presenza del campione di tennis Alberto Tous.

Tous, 52esimo al mondo nel singolo, 36esimo nel doppio, ha giocato nella rinomata Coppa Davis per la Spagna. Ha inoltre allenato il numero 1 al mondo Carlos Moya, oggi allenatore del “King of Clay” (“Re della terra battuta”) Rafael Nadal, uno dei migliori tennisti di tutti i tempi. Quest’estate oltre al golf su uno dei green più famosi del mondo, Is Molas Resort offre l’irripetibile opportunità di allenarsi e potersi confrontare dal vivo con un vero campione del tennis.

A Is Molas Resort è infatti a disposizione per lezioni di tennis il maestro spagnolo Tous, basta solo prenotare una lezione per poter giocare a tennis con un vero e proprio asso di questo elegante sport, immersi nella natura incontaminata, in un vero e proprio paradiso di relax: una location unica da godere in totale sicurezza.

La parte ludico-sportiva, oltre al tennis e al golf, prevede anche tutte le attività open air a cura del partner Natked: un percorso di allenamento funzionale diverso, che abbina le tecniche di potenziamento alle attività sportive creative, alle arti marziali, allo yoga. Inoltre, da qualche anno, l’offerta sportiva di Is Molas è stata ulteriormente incrementata con la realizzazione dell’unico Bike Park della Sardegna e unico privato in Italia che, partendo dalla Club House, si estende su circa 20 ettari di proprietà all’interno del Parco Montano, con decine di percorsi tracciati e mappati sviluppandosi a partire dalle zone limitrofe di Is Molas, lungo tutto il sistema montano retrostante. Imperdibile, per gli appassionati di mountain bike, con oltre 30 percorsi, diversi livelli di difficoltà e un’area “bike school” con istruttori a disposizione per introdurre i principi del free ride.

Is Molas Resort è sport e natura ma anche lusso, design, riservatezza ed estrema bellezza: grazie alle quindici nuovissime ville, vere e proprie sculture da abitare, disegnate dalla coppia di archistar Massimiliano e Doriana Fuksas. Costruzioni dalle forme sinuose, uniche nel tempo, immerse nella natura incontaminata e a pochi chilometri dalle spiagge da sogno di Chia, Tuerredda, Domus de Maria, Capo Teulada. Abitare il proprio tempo in questi capolavori di bioarchitettura contemporanea, permette agli ospiti il piacere di giocare nel green realizzato da un campione pluripremiato come Gary Player. Da trent’anni riferimento degli amanti del golf mondiale, il campo da gioco di Is Molas è tra i migliori in Europa e tra i primi dieci in Italia. Scegliere di viverlo è un’esperienza unica ed indimenticabile: 27 buche disseminate in uno dei tracciati vista mare più spettacolari del Mediterraneo, con uno staff di maestri sempre a disposizione per chiunque volesse avvicinarsi alla pratica golfistica.

