Ecco i migliori ristoranti a Olbia secondo gli utenti di Tripadvisor.

Dopo la nuova classifica sulle dieci migliori pizzerie di Olbia, su Tripadvisor è uscita anche quella sui ristoranti della città. A decretarlo sono gli utenti, tramite le loro recensioni, che hanno dato vita a questa Top10. la classifica riguarda, nello specifico, i locali di ristorazione aperti a cena a Olbia.

Sul gradino più alto del podio c’è il ristorante argentino “Don Carlos”, che si trova in piazza Roych nel centro storico di Olbia. La medaglia d’argento spetta invece al “Summer Beach Restaurant” di via Mare Adriatico (Pittulongu). Al terzo posto si trova “Piperita Patty”, situato in via Catello Piro. Il quarto e il quinto posto sono occupati rispettivamente da “Agriturismo San Giovanni”, sulla strada statale 125 e “S’Inguldu”, nel centro storico di Olbia.

Si trova al sesto posto “Agriturismo Cabu Abbas” mentre al settimo c’è il “Be Free”, di fronte alla bellissima Basilica di San Simplicio. All’ottavo posto in classifica c’è “Il Mattacchione”, in via Copenaghen mentre al nono c’è il “Bacchus”, in zona aeroporto. Occupa il decimo posto il “Red Lyon”, che si trova al centro Damasco di via Mameli.

