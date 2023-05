Porto di Olbia, slitta la maxi-gara da 14 milioni per i servizi ai passeggeri

Rinviata la gara per i servizi ai passeggeri del porto di Olbia

La gara per l’affidamento dei servizi ai passeggeri nel porto di Olbia non scadrà l’8 maggio, ma a mezzogiorno del 5 giugno. “L’esigenza di tale proroga, determinata dalla necessaria correzione di alcuni errori materiali rilevati dall’AdSP nel riesame della documentazione del bando – spiegano dall’Authority -, è stata altresì manifestata da alcuni operatori economici per una più accurata elaborazione delle offerte tecniche ed economiche, sulla cui tempistica hanno notevolmente inciso le festività infrasettimanali intercorse”.

“L’obiettivo dell’Ente è quello di assicurare la più ampia partecipazione alla procedura – assicurano dall’Adsp -. Con particolare riguardo alla qualità dei servizi ai passeggeri per il prossimo quadriennio”.

Sostanziali le differenze rispetto al precedente bando, a partire dal valore complessivo dell’appalto, che sarà di circa 13 milioni e 790 mila euro (da assoggettare a ribasso). Nella nuova procedura, la durata del contratto sarà di 4 anni (in precedenza erano 3), con opzione di prosecuzione fino ad ulteriori 12 mesi. Tre, anche in questo caso, i lotti oggetto di gara ma per la prima volta è compreso anche il porto di Golfo Aranci.

