No DIG specialist per infrastrutture meno invasive

Posare nuove reti nel sottosuolo non significa necessariamente aprire lunghi scavi, interrompere la circolazione e modificare per settimane l’assetto di un quartiere. Le tecnologie senza trincea permettono di affrontare molti interventi con cantieri più circoscritti, ma richiedono progettazione accurata, conoscenza del terreno e competenze operative specifiche.

Una tecnologia che lavora sotto la superficie

La perforazione orizzontale controllata consente di installare tubazioni e cavi seguendo un percorso sotterraneo pianificato. Il procedimento parte generalmente da una perforazione pilota, realizzata mediante aste e una testa orientabile, la cui posizione viene controllata durante l’avanzamento. Una volta raggiunto il punto di uscita, il foro può essere ampliato fino a ottenere il diametro necessario; infine, la condotta viene collegata e trascinata lungo il tracciato. La precisione di queste fasi è essenziale, perché direzione, profondità e curvatura devono essere compatibili sia con il materiale da posare sia con le caratteristiche geologiche dell’area.



Questa tecnica trova applicazione negli attraversamenti di strade, aree urbane, corsi d’acqua e zone in cui lo scavo tradizionale provocherebbe interferenze significative. Non elimina completamente le lavorazioni in superficie, poiché restano necessari spazi per l’ingresso e l’uscita della perforazione, ma limita l’estensione del cantiere. Il contributo di un no DIG specialist diventa quindi rilevante già nella valutazione preliminare, quando occorre stabilire se la soluzione sia tecnicamente adatta al contesto e sostenibile rispetto alle alternative disponibili.

Dalla conoscenza del terreno al piano di perforazione

Prima dell’avvio dei lavori è necessario ricostruire con attenzione ciò che si trova nel sottosuolo. La presenza di reti idriche, condotte del gas, linee elettriche o infrastrutture per le telecomunicazioni condiziona la scelta del percorso. Anche la composizione del terreno influisce sul progetto: materiali incoerenti, rocce, falde e variazioni stratigrafiche possono richiedere attrezzature, utensili e modalità operative differenti. Una mappatura incompleta rischia di trasformare un vantaggio potenziale in una criticità, mentre una corretta indagine permette di definire margini di sicurezza e strategie di avanzamento più affidabili.



Chi desidera comprendere meglio il funzionamento della perforazione direzionale può approfondire il ruolo del no DIG specialist, una figura che collega le esigenze del progetto alle caratteristiche della tecnologia impiegata. Il suo lavoro non riguarda soltanto la conduzione della macchina: comprende la lettura dei dati di localizzazione, la selezione degli utensili, la gestione dei fluidi di perforazione e il controllo delle sollecitazioni esercitate sulla condotta. La preparazione del tracciato è infatti importante quanto l’esecuzione materiale, perché consente di prevenire deviazioni, difficoltà di tiro e incompatibilità con gli spazi disponibili.

Benefici concreti per città, imprese e territori

La riduzione degli scavi a cielo aperto può tradursi in una minore occupazione delle carreggiate, meno movimentazione di terreno e interventi di ripristino più contenuti. Nei centri abitati ciò significa limitare, quando le condizioni lo consentono, rumore, polvere e ostacoli all’accesso di abitazioni e attività commerciali. Il vantaggio è particolarmente evidente nei punti sensibili, come incroci trafficati, pavimentazioni di pregio o collegamenti che non possono essere interrotti facilmente. La tecnica può inoltre contribuire a preservare la continuità visiva e funzionale degli spazi urbani.



Non tutti i progetti, tuttavia, sono automaticamente adatti a una soluzione senza trincea. Lunghezza dell’attraversamento, diametro della condotta, raggi di curvatura, natura del suolo e disponibilità delle aree operative devono essere esaminati nel loro insieme. Un no DIG specialist aiuta a confrontare benefici, limiti e possibili criticità senza ridurre la scelta a una semplice preferenza per una macchina. Il valore reale della tecnologia emerge quando progettazione, competenza e controllo procedono insieme, trasformando un intervento sotterraneo in un’opera meno invasiva per la superficie e più coerente con le esigenze del territorio.