Ciclista finisce in ospedale, caccia all’auto pirata a Olbia

Investe un ciclista e scappa, è caccia al pirata della strada a Olbia: il ferito è in ospedale. L’incidente si è verificato in serata in un incrocio di viale Aldo Moro. Secondo una prima ricostruzione il conducente dopo aver colpito l’uomo in bicicletta ha fatto perdere le sue tracce.

Sul posto sono intervenuti subito i soccorritori del 118 che hanno trasportato il ferito al Pronto soccorso. In viale Aldo Moro sono arrivati gli agenti della Polizia locale che stanno recuperando informazioni dai testimoni per rintracciare il conducente che è scappato.

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