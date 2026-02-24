Pullaxy, il tracker di carte TCG nato dalla passione dei collezionisti italiani

Pullaxy, un nuova piattaforma che punta a diventare il riferimento numero uno in Italia per chi colleziona carte collezionabili. Dietro al progetto, un gruppo di appassionati che ha trasformato un’esigenza personale in un servizio per tutta la community.

Un gruppo di collezionisti appassionati di carte TCG ha lanciato Pullaxy, una piattaforma tutta italiana pensata per tracciare, catalogare e gestire le proprie collezioni di carte collezionabili. Il progetto, già disponibile online su pullaxy.com, nasce da un’esigenza concreta: avere finalmente uno strumento affidabile e in lingua italiana, costruito da chi le carte le colleziona davvero.

Il mercato del collezionismo di carte è in piena espansione. Nuove generazioni di giocatori e collezionisti si avvicinano ogni giorno a franchise come Pokémon, Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh! e One Piece, alimentando un settore che vale miliardi a livello globale. Eppure, fino ad oggi, i collezionisti italiani non disponevano di una piattaforma dedicata, trovandosi costretti a utilizzare strumenti generici o servizi in lingua straniera.

Cosa offre Pullaxy

La piattaforma permette di catalogare le proprie carte in modo rapido e intuitivo, tenere traccia del valore della collezione e organizzare il proprio inventario con precisione. L’interfaccia è interamente in italiano e pensata per essere accessibile a tutti: dal collezionista alle prime armi fino a chi gestisce migliaia di pezzi.

A distinguere Pullaxy dalla concorrenza internazionale è proprio la sua origine: non si tratta del prodotto di una software house lontana dal settore, ma di un progetto concepito all’interno della community stessa. Ogni funzionalità è stata progettata a partire dai bisogni reali dei collezionisti, e la roadmap futura sarà guidata dal loro feedback diretto.

L’ambizione: diventare il numero uno in Italia

L’obiettivo dichiarato è ambizioso: fare di Pullaxy la piattaforma di riferimento per tutti i collezionisti di carte in Italia. Il team fondatore è convinto che il mercato italiano meriti uno strumento all’altezza della passione che lo anima, e che la vicinanza alla community sia la chiave per costruirlo.

«Collezionare carte è molto più di un hobby: è una passione che merita strumenti seri. Pullaxy nasce perché noi per primi avevamo bisogno di qualcosa che non esisteva ancora», spiega il team dietro al progetto.

La piattaforma è già operativa e aperta a tutti. I collezionisti interessati possono registrarsi e iniziare a costruire la propria collezione digitale su pullaxy.com.

Contatti

Email: support@pullaxy.com

Web: pullaxy.com