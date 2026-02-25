SuperEnalotto fortunato, grossa vincita ad Arzachena

La vincita al SuperEnalotto ad Arzachena.

Una vincita da 37.049,14 euro è stata registrata ad Arzachena in occasione dell’estrazione del SuperEnalotto di martedì 24 febbraio. Secondo quanto reso noto, il “5” è stato centrato presso la Tabaccheria n°5 di viale Costa Smeralda, dove è stata convalidata la schedina risultata vincente.

La combinazione fortunata ha quindi premiato un giocatore della cittadina gallurese, mentre resta ancora da assegnare il premio massimo. L’ultimo “6“, pari a 35,4 milioni di euro, risale infatti al 22 maggio 2025 ed era stato realizzato a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia.

In vista del prossimo concorso, previsto per giovedì 26 febbraio, il jackpot continua a crescere e ha raggiunto quota 126,2 milioni di euro, cifra che alimenta l’attesa tra gli appassionati del gioco su tutto il territorio nazionale.

