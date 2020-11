I consigli di benessere per rafforzare l’organismo.

In questo periodo storico, dove non ci si può permettere nemmeno uno starnuto senza venire adocchiati da sguardi accusatori e additato come l’appestato di turno, è necessario far entrare nel proprio quotidiano delle sane abitudini per mantenere il corpo forte e le difese immunitarie alte.

Le maggiori cause che portano all’indebolimento delle difese immunitarie sono: stress, uso eccessivo di antibiotici, fattori ambientali come umidità e cambio di stagione, alimentazione scorretta e sedentarietà. Dei consigli semplici e pratici da integrare nel proprio quotidiano per rafforzare le proprie difese immunitarie sono: una dieta ricca di verdura e frutta, fare regolarmente attività fisica o lunghe passeggiate all’aria aperta, non eccedere con alcol ed eliminare il fumo, riposare almeno 7/8 ore a notte e mantenere una corretta igiene personale e degli ambienti.

Super consigliati anche integratori alimentari come Acerola, Astragano, Echinacea e Radice di liquirizia, facilmente reperibili nelle erboristerie e non far mancare sulla propria tavola alimenti promotori del rafforzamento del sistema immunitario come aglio, agrumi, cioccolato, cereali frutta fresca e secca, funghi, legumi, pesce, fermenti lattici e tè verde. Piccole attenzioni giornaliere possono creare una forte barriera per permetterci di far fronte a questo periodo di paura da influenza.

