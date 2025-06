Ritardo aereo? Ecco come ottenere il rimborso: diritti, modalità e consigli utili

Un ritardo aereo può rovinare vacanze, appuntamenti di lavoro e momenti importanti della vita. Purtroppo, è una realtà sempre più frequente negli aeroporti italiani ed europei, soprattutto durante l’alta stagione. Ma ciò che molti passeggeri non sanno è che, in caso di volo in ritardo, potrebbero aver diritto a un risarcimento economico.



Vediamo, allora, cos’è il rimborso per ritardo aereo, quando si può ottenere e come fare per richiederlo in modo semplice e veloce.

Cosa prevede la normativa europea

Il diritto al risarcimento per ritardo aereo è stabilito dal Regolamento CE 261/2004, una normativa dell’Unione Europea che tutela i passeggeri nei casi di disservizi legati ai voli, tra cui anche cancellazioni e negati imbarchi. In particolare, se il volo accumula un ritardo di almeno 3 ore all’arrivo, il passeggero ha diritto a un indennizzo in denaro, salvo che la compagnia aerea possa dimostrare che il ritardo è dovuto a circostanze eccezionali come maltempo, scioperi del personale aeroportuale o emergenze sanitarie.

A quanto ammonta il risarcimento?

L’importo del rimborso varia in base alla distanza del volo:

250 euro per tratte fino a 1.500 km

400 euro per tratte tra 1.500 e 3.500 km

600 euro per tratte superiori a 3.500 km (per voli extra-UE)

È importante sottolineare che il diritto al risarcimento sussiste anche se il biglietto è stato acquistato con una compagnia low-cost e indipendentemente dal prezzo pagato.

Quando si ha diritto al rimborso?

Il diritto al risarcimento per ritardo aereo scatta quando:

Il ritardo all’arrivo supera le 3 ore

Il volo parte da un paese dell’Unione Europea o arriva in un paese UE con una compagnia europea

Il ritardo non è causato da circostanze eccezionali

Hai effettuato il check-in nei tempi previsti

Attenzione: se accetti volontariamente un cambio di volo o un buono compensativo offerto dalla compagnia, potresti rinunciare implicitamente al diritto di richiedere l’indennizzo in denaro.

Come richiedere il rimborso

Anche se è possibile inviare la richiesta direttamente alla compagnia aerea, nella pratica molte volte le compagnie ignorano o respingono le domande con motivazioni generiche. Per questo motivo, molti passeggeri si affidano a servizi specializzati che si occupano di gestire tutta la procedura per conto del viaggiatore, senza anticipi e trattenendo solo una percentuale dell’indennizzo in caso di esito positivo.



Uno dei servizi più affidabili in questo ambito è Aircashback, , una piattaforma italiana che permette di avviare una pratica di risarcimento online qui https://aircashback.com/it/risarcimento-per-volo-in-ritardo in pochi minuti. Basta inserire i dati del volo e caricare la documentazione: al resto penseranno i loro esperti legali.

Quali documenti servono?

Per ottenere il risarcimento è utile conservare:

La carta d’imbarco o la prenotazione del volo

Una prova del ritardo (come una foto del tabellone in aeroporto o comunicazioni via email)

Un documento d’identità valido

Anche se sono passati mesi, non tutto è perduto: in Italia si può fare richiesta fino a 2 anni dalla data del volo (in alcuni casi anche di più, in base alla compagnia e alla rotta).

Perché affidarsi a professionisti

Le compagnie aeree spesso cercano di evitare il pagamento degli indennizzi, invocando presunte cause di forza maggiore o allungando i tempi della procedura. Rivolgersi a piattaforme come Aircashback consente di risparmiare tempo, aumentare le possibilità di successo e affrontare eventuali contenziosi legali senza costi anticipati.



Inoltre, grazie all’uso di sistemi automatici e database aggiornati, questi servizi sono in grado di verificare immediatamente se un volo rientra tra quelli risarcibili, evitando inutili perdite di tempo.



Il ritardo di un volo non è solo una seccatura, ma anche una violazione dei tuoi diritti. Se sei stato vittima di un volo in ritardo superiore a 3 ore, potresti avere diritto a un risarcimento fino a 600 euro. Non lasciarti scoraggiare dalla burocrazia e verifica subito la tua situazione: basta un clic su https://aircashback.com/it/risarcimento-per-volo-cancellato per iniziare il processo.



Viaggiare informati è il primo passo per viaggiare sereni, anche quando le cose non vanno come previsto

