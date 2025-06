Minacce a una donna sulla Olbia-Tempio: “Ecco come è andata”

Le presunte minacce a una ragazza sulla Olbia-Tempio.

Sono in corso le indagini dei carabinieri di Valledoria per risalire agli autori delle presunte minacce a una ragazza che viaggiava con le amiche sulla Olbia-Tempio. Una segnalazione arrivata alla nostra redazione racconta come si sarebbero svolti i fatti, avvenuti al bivio per la diga del Liscia, dove i due uomini a bordo di un pick-up, avrebbero seguito e aggredito le giovani.

La segnalazione anonima, spiega, come a suo dire, sarebbero avvenuti i fatti sulla strada per il bivio. “Le due ragazze ad alta velocità viaggiavano su quel tratto di strada, arrivate al bivio per diga liscia-Olbia-tempio hanno preso contromano il bivio, sfiorando una tragedia, perché dalla parte giusta arrivava una macchina con una famiglia intera rischiando quindi un frontale”, spiega in una lettera il testimone oculare del fatto.

La persona racconta che ”il pickup bianco ha iniziato a suonare il clacson per farle fermare, ma loro continuavano ad accelerare” e che non ci sarebbe stata alcuna minaccia con una roncola. ”Nel pezzo del piccolo rettilineo in direzione Tempio il pickup è riuscito a sorpassarle, e di conseguenza ha fermato il transito alle ragazze, premetto che uno è sceso dall’auto, (lato passeggero) ma senza armi bianche in mano, come invece hanno riportato le ragazze”, si legge nella segnalazione anonima.

”A quel punto come si sono trovate la strada bloccata, hanno fatto un inversione di marcia, rischiando di fare un altro incidente e sono scappate via a tutta velocità, il pick-up ha perseguito la sua strada e anche tutti gli altri”, conclude il testimone oculare.



