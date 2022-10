Migliore crema alla bava di lumaca: TOP 3 prodotti 

La crema alla bava di lumaca è una crema contenente nella sua composizione un filtrato di bava di lumaca (mucopolisaccaride) che ha un forte effetto rigenerante sulle cellule della pelle. Stimola la sintesi di collagene ed elastina, migliora la compattezza, la densità e l’elasticità della pelle, riduce i pori dilatati, leviga le rughe mimiche, elimina cicatrici e le tracce di post-acne. Il risultato dell’uso diventa evidente rapidamente: la carnagione cambia in una più sana, le rughe si riducono, quelle piccole scompaiono.



Le sue elevate proprietà sono spiegate dalla composizione chimica e biologica: le proteine ​​producono nuove cellule, l’acido ialuronico protegge la pelle dalla perdita di idratazione, l’allantoina migliora la rigenerazione dell’epidermide, i peptidi hanno un effetto antibatterico e le vitamine attivano il metabolismo cutaneo. La composizione della migliore crema alla bava di lumaca è in grado di:

garantire una rapida rigenerazione delle cellule epidermiche;

avere un effetto antinfiammatorio;

stimolare la produzione del proprio collagene;

aumentare il livello di elastina, ripristinando così l’elasticità della pelle;

normalizzare la secrezione delle ghiandole sebacee del viso;

inibire la formazione di acne;

eliminare l’acne;

nutrire e trattenere l’umidità negli strati profondi dell’epidermide;

levigare le rughe mimiche e dell’età;

eliminare la pigmentazione;

nascondere cicatrici poco profonde;

accelerare la guarigione di ferite superficiali e danni all’epidermide;

creare una barriera alle radiazioni ultraviolette.

Attualmente gli scaffali dei negozi di cosmetici abbondano di varie creme , ma ti stai chiedendo quale scegliere? Quale sarebbe la migliore crema viso alla bava di lumaca e che effetto avrà sulla tua pelle? Ecco le prime 5 migliori creme alla bava di lumaca, selezionate in base alle recensioni e ai consigli degli acquirenti.

Mizon Snail Repair Perfect Cream

Essendo la migliore crema alla bava di lumaca, la sua formula unica ha un intenso effetto rigenerante, e grazie al filtrato di bava di lumaca al 60% e all’estratto di igname è perfetta per la cura quotidiana della pelle secca, disidratata e matura. Restringe i pori, rafforza la barriera protettiva della pelle e rallenta il processo di invecchiamento. Inoltre, rassoda in modo fenomenale la pelle, leviga la sua superficie irregolare e accelera il processo di rigenerazione delle cicatrici.

The Skin House Wrinkle Snail System Cream

Delicata ed efficace nella cura, la crema idrata intensamente e trattiene l’umidità nelle cellule. Leviga la superficie esterna dell’epidermide, lasciando sulla pelle una piacevole sensazione di setosità. Inoltre, stimola il rinnovamento cellulare, riduce la visibilità di discromie e rughe, rafforza la rete delle fibre di collagene e ne assicura la sua ricostruzione in modo da poter godere dell’elasticità della pelle.

Bielenda Professional SupremeLab Power of Nature

I bisogni della tua pelle sono i suoi obiettivi! Come una delle migliori creme alla bava di lumaca, questa aiuta a ricostruire i micro-danneggiamenti cutanei, stimolando il rinnovamento cellulare. Il cosmetico protegge il tessuto dall’influenza negativa di fattori esterni. Grazie al complesso Magnifique, la crema fornisce alla pelle il potere di preziosi principi attivi che si prendono cura intensamente della pelle, ripristinando il suo livello ottimale di idratazione. Dopo il primo utilizzo, la crema diventa più soda, levigata e visivamente più giovane.

Elizavecca Face Care Milky Piggy Glutinous Mask 80% Snail Cream

Un crema alla bava di lumaca per il miglioramento del viso, con l’80% di bava di lumaca, che funge anche da crema idratante e illuminante e come maschera viso antietà (da giorno o notte). La bava ha un effetto positivo su tutti i tipi di pelle, affrontando problemi come colorito spento, acne, pigmentazione, macchie acneiche, rughe, pelle secca e sottile, punti neri, pori dilatati. L’olio di Argan riempie la pelle di luminosità vitale, cura i danni, stimola la nascita di nuove cellule, leviga la superficie del derma e riduce la visibilità delle rughe, mentre la niacinamide illumina i pigmenti che compaiono con l’età, così come le lentiggini e altri colori della pelle irregolari. Con l’uso regolare, la crema attiva la crescita delle fibre proteiche che supportano l’elasticità interna e la compattezza della struttura cutanea, proteggendo e purificando la pelle dalle impurità e dai processi ossidativi nelle cellule.

Bergamo Pure Snail Wrinkle Care Cream

Essendo la migliore crema alla bava di lumaca di Bergamo, questa formulaa base dei componenti più pregiati ha un effetto rigenerante, ringiovanente, emolliente, nutriente e lenitivo. La crema ha una consistenza leggera, che penetra istantaneamente negli strati profondi dell’epidermide e agisce a livello cellulare. Grazie all’adenosina, che è un componente ringiovanente, uniforma il sollievo e il tono della pelle. L’allantoina neutralizza l’azione dei radicali liberi, il burro di karitè idrata e ammorbidisce e le vitamine A, D, E, F aiutano a combattere infiammazioni, irritazioni e alterazioni cutanee legate all’età.

Scegli la migliore crema viso alla bava di lumaca e goditi l’incarnato fresco, idratato e ben curato!