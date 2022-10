Conto alla rovescia per l’ora solare: quando cambiare le lancette?￼

L’ora solare sta per lasciarci.

Da domenica 30 ottobre, infatti, torna l’ora legale. Alle tre della notte tra sabato 29 e domenica 30 le tre diventeranno le due. Si avranno quindi più ore di luce al mattino mentre farà buio prima la sera. Non proprio una buona notizia nella stagione in cui l’allarme per i rincari dei consumi energetici è forte e reale. Ciò significa che le giornate si accorciano ed avremo a disposizione un’ora di sonno in più.

I dispositivi elettronici pertanto si aggiorneranno automaticamente e non richiederanno alcuna attenzione da parte nostra. In tutti questi anni si sono alternati l’ora legale e l’ora solare. L’Unione europea si è espressa in materia, lasciando libertà agli Stati di valutare l’adozione di una sola tipologia di orario, solare o legale.

Era il 2018 quando il Parlamento europeo, con l’84% dei voti favorevoli, aveva fatto propendere per l’abolizione del cambio dell’ora. Nonostante quell’84% nessuno pare aver preso ancora una decisione definitiva.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui