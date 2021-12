Postura scorretta, quali sono i problemi che causa e come si possono trattare

Sono sempre più le persone che soffrono di problemi alla schiena e alla cervicale, riuscire ad individuare le possibili cause e soprattutto interessanti trattamenti per poter risolvere è fondamentale. In nostro aiuto arriva Francesco Conton, osteopata conosciuto a Mestre e nelle sue vicinanze che ha raccolto una serie di cause e problematiche che insorgono a causa della postura scorretta.

Postura scorretta: cosa significa concretamente?

Quando un professionista parla di postura scorretta non si fa riferimento ad una posizione elegante o da ballerino ma ad una curvatura naturale che dovrebbe avere il nostro corpo e la nostra colonna. Indossare scarpe non adatte, sedersi in modo sbagliato o il continuare a mantenere una posizione errata possono portare ad una postura scorretta permanente poi difficile da trattare.

Qualche falso mito da sfatare sulla postura errata

Oltre al rivolgersi ad un osteopata per trattare la postura scorretta, vogliamo svelare qualche falso mito che spesso ruota attorno all’argomento. Il primo è il sovraccaricarsi in modo sbilanciato: pensando ad esempio ad una borsa da donna o ad un borsone da viaggio, molti lo riempiono eccessivamente andando poi a sbilanciare la figura. Per quanto si tratti di un comportamento nocivo non è sicuramente una delle cause della postura scorretta. Secondo falso mito è quello del portafoglio nei pantaloni; si tratta di un’abitudine per lo più maschile: nonostante possa risultare scomoda la seduta asimmetrica, in realtà non va a causare una problematica così importante.

Utilizzare lo smartphone inclinando la testa è un’altra cattiva abitudine ma di certo non è da ritenere responsabile della cattiva postura. Infine segnaliamo un tormentone: accavallare le gambe. No, accavallare le gambe non causa la cattiva postura poiché nessuna parte anatomica si sposta da un asse solo per un accavallamento di gambe.

Postura scorretta: quali sono i problemi che causa?

La postura corretta è quella che permette alle articolazioni e allo scheletro di assumere una posizione naturale; la funzione principale della postura è quella di garantire equilibrio, permettere movimenti completi e restare in posizione eretta.

Cattive abitudini posturali, eventi traumatici oppure problemi agli arti possono portare ad avere problematiche posturali importanti ma non sono le uniche cause: vita sedentaria e sovrappeso, una cattiva posizione al computer e altre posizioni errate in fase di lavoro possono portare prima una tensione localizzata e poi sfociare nella postura scorretta. Tra i sintomi di una posizione non adatta troviamo cefalea, torcicollo, sciatalgia, parestesia degli arti ma anche denti non allineati e pressione ai bulbi oculari. Le conseguenze però sono molte di più. La riduzione del movimento, l’alterazione del baricentro e lo sbilanciamento del peso portano importanti conseguenze.

Perché è importante avere una postura corretta

Il primo motivo è che una postura corretta può aiutarti ad avere una vita più lunga e di qualità; infatti potendo muoversi liberamente la colonna vertebrale non porta disparità o tensioni da un lato o dall’altro del corpo garantendo massima libertà. Inoltre, avere una postura corretta ti aiuta anche a risparmiare soldi: infatti le problematiche mediche che possono insorgere vanno a causare perdite di giorni di lavoro e di soldi per potersi curare.

Se pensi di avere un problema di postura scorretta devi sapere che puoi andare a correggerla con l’aiuto di esercizi e trattamenti affidandoti ad un buon osteopata. Francesco Conton, ad esempio, è un ottimo osteopata specializzato nel trattare la postura scorretta. Con il suo supporto puoi andare ad intervenire sul problema comprendendone le cause, andando a correggerle e soprattutto a lavorare per riportare il tutto in perfetta armonia. Per risolvere problemi di postura scorretta e andare davvero a ritrovare benessere e corretta mobilità scegli il supporto di un osteopata professionista specializzato.