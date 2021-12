Due giornate dedicate a Bernardo De Muro.

I festeggiamenti per il 140 ° di Bernardo De Muro stanno per prendere il via. Saranno due le giornate dedicate al grande tenore tempiese , capace di conquistare il mondo con la sua voce .

“Le carte della Memoria. Vita e Arte di Bernardo De Muro”.

Il 18 Dicembre alle ore 17.00 la Sala Conferenze del palazzo Pes Villamarina ospiterà la presentazione del volume di approfondimento scientifico “Le carte della Memoria. Vita e Arte di Bernardo De Muro”, alla presenza di qualificati personaggi del mondo artistico e musicologico. Un lavoro lungo e complesso che ha saputo mettere insieme i tasselli della vita personale e artistica di un uomo dotato di una voce unica, quasi fenomeno per potenza di vibrazione, custodita in un corpo minuto e piccolo di statura. Aida, il Trovatore, Carmen, Isabò, Cavalleria Rusticana, la Fanciulla del west di Puccini solo alcuni dei sui cavalli di battaglia . Il personaggio di Andrea Chénier gli fu particolarmente congeniale e le peculiari qualità della sua voce resero possibile una totale identificazione con esso, soprattutto nell’inflessione lirica, nell’espressività e nei vibranti. Un personaggio da conoscere meglio,legato alla città natale lasciata da ragazzo per studiare musica e canto; città che costantemente lo celebra e ne accoglie le spoglie.

I protagonisti

Curatore del volume è il musicologo Prof. Francesco Zimei, che sarà presente alla presentazione insieme al M° Vincenzo De Vivo. Francesco Zimei è un musicologo specializzato in repertori storici, ha svolto importanti studi sul repertorio medievale italiano, sui rapporti tra testo e musica. La sua ricostruzione musicale dell’Oratorio for the Benefit of the Orphan Asylum è stata recentemente celebrata da un documentario americano avente come protagonista Martin Scorsese. Sarà presente anche il Maestro Vincenzo De Vivo una vera eccellenza italiana fra l’altro già Direttore del San Carlo di Napoli, Direttore Artistico del Teatro dell’Opera di Roma, Direttore dell’Organizzazione Artistica al Teatro La Fenice di Venezia,consulente del Carlo Felice di Genova dal 1981 ricopre incarichi direttivi e consultivi presso Istituzioni musicali in Italia, Spagna e Germania.

L’omaggio di Francesco Demuro.

Il recital in onore di Bernardo De Muro si svolgerà il 19 dicembre alle ore 19:00 al Teatro del Carmine nel cuore della cittadina gallurese. Straordinario protagonista sarà il tenore sardo Francesco Demuro impegnato in un recital operistico omaggio al tenore Bernardo De Muro.

Giunto alle soglie del teatro d’opera dopo lunghi anni passati a cantare il repertorio folcloristico sardo, Francesco Demuro è oggi voce tenorile fra le più amate universalmente, conosciuto in tutto il mondo è oggi una vera star internazionale. Da bambino prodigio nel canto popolare, ha affrontato una lunga gavetta, una carriera veloce e di grande impatto popolare. Possiede una voce da tenore lirico belcantista, capace di raggiungere note acutissime, in voce piena, senza falsettare. Il suo recital sul palco del teatro del Carmine sarà ottima occasione per rivivere i cavalli di battaglia di Bernardo De Muro. Uno spettacolo imperdibile, vista anche l’eccezionalità dell’evento.

L’accademia.

Soddisfatti per il risultato e l’apprezzamento manifestato dal pubblico di entrambi gli appuntamenti, la presidente dell’Accademia Bernardo De Muro Sara Russo e il direttore artistico, Fabrizio Ruggero. Per entrambi un vero tour de force che si concluderà il prossimo 19 dicembre presso il Teatro del Carmine di Tempio Pausania con il recital di Francesco Demuro. L’Accademia Musicale Bernardo De Muro con la direzione artistica del Maestro Fabrizio Ruggero per i festeggiamenti del 140° della nascita di Gavino Gabriel e del grande tenore Bernardo De Muro, accoglie l’iniziativa della Regione Sardegna e del Comune di Tempio Pausania volta a sostenere e a promuovere tutte quelle iniziative utili per la valorizzazione del territorio attraverso le grandi figure di un tempo passato da preservare e attualizzare.

L’ingresso è gratuito e per entrambi gli eventi sarà necessario il Green Pass rafforzato.