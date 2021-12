Un nuovo premio green per gli hotel Delphina di Sassari e della Gallura

Un nuovo riconoscimento per gli hotel Delphina.

Delphina hotels & resorts , catena alberghiera sarda con hotel e resort cinque e quattro stelle, prestigiose ville e residence nel Nord Sardegna, è stata eletta ‘World’s Leading Green Independent Hotel Group’, miglior gruppo alberghiero indipendente green al mondo ai World Travel Awards 2021.

Un premio a livello globale che segue i quattro ulteriori riconoscimenti ottenuti ad ottobre alle edizioni europee e nazionali dell’evento: migliore gruppo alberghiero italiano per Delphina, miglior green resort d’Europa e d’Italia per il Resort Valle dell’Erica, miglior beach resort d’Italia al Resort & SPA Le Dune di Badesi.



“Siamo fieri e orgogliosi di questo premio – dichiara Elena Muntoni brand manager di Delphina hotels & resorts – Il nostro prossimo obiettivo è quello di conservare questo riconoscimento e soprattutto di continuare ad innovare e migliorare i nostri standard di sostenibilità. Teniamo alla nostra terra, siamo sicuri che fare turismo rispettando l’ambiente sia uno dei modi per creare valore soprattutto in una regione come la Sardegna”.

Con la missione di offrire un’ospitalità mediterranea autentica in luoghi unici, Delphina hotels & resorts è proprietaria, gestisce e commercializza direttamente 12 hotel 5 stelle, 4 stelle superior e 4 stelle, prestigiose ville, 6 SPA e residence esclusivi. Tutti concepiti e costruiti direttamente da Delphina scegliendo le migliori location del Nord Sardegna: oasi dell’ospitalità immerse in parchi mediterranei affacciati sul mare tra la Costa Smeralda, l’Arcipelago di La Maddalena e il Golfo dell’Asinara, nelle località di Cannigione, Palau, Santa Teresa Gallura, Isola Rossa e Badesi.



La catena alberghiera sarda adotta da anni politiche di crescita ecosostenibile che rispettano l’ambiente e valorizzano uno stile di vita sano, la cultura e l’enogastronomia dell’isola. Scelte confluite nel marchio “We are green”, creato e registrato dall’azienda per rappresentare il suo impegno a favore dell’ambiente. Delphina è la prima catena alberghiera italiana ad utilizzare in tutti gli hotel, resort e nella sede centrale energia 100% verde, proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili, con un risparmio di 3536 tonnellate di CO2 all’anno, quantità che assorbono circa venticinquemila alberi in un anno. La catena alberghiera gallurese è inoltre sinonimo di strutture a basso impatto visivo con una disposizione delle camere in forma diffusa e indipendente in armonia con il paesaggio, tra piante autoctone ed essenze locali, utilizzando quanto più possibile manifatture realizzate da artigiani locali: ferro battuto, sughero e ceramiche.

Delphina è impegnata nella limitazione dell’uso della plastica a favore di materiali biodegradabili per lunch-box, cannucce, posate, piatti e bicchieri, mentre nelle camere, bar e ristoranti, le bottiglie di plastica sono state sostituite con vetro, tetrapak o lattina. Tra le azioni virtuose anche l’eliminazione delle bottiglie di plastica per tutti i collaboratori Delphina che ricevono in omaggio una borraccia da ricaricare nelle fontanelle installate appositamente, con un risparmio di 68.700 bottiglie di plastica all’anno.

Hotel e resort utilizzano prodotti Ecolabel per la pulizia ordinaria; la linea di cortesia e i prodotti della SPA sono certificati eco-bio e privi di parabeni. Grande attenzione è rivolta anche alla mobilità sostenibile con veicoli elettrici ricaricati sul posto per lo spostamento degli ospiti all’interno dei resort e colonnine per le auto elettriche a disposizione degli ospiti. Per la stampa dei cataloghi, inchiostri completamente a base vegetale, carta e copertina di cellulosa ecologica certificata interamente riciclabile.