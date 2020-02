Organizzare il matrimonio passo per passo.

Niente panico, è tutto sotto controllo. Quello che conta è avere tutto sotto controllo. Perchè di lavoro ce n’è, ma niente paura: procedendo un passo alla volta tutto sembrerà facile e divertente. L’importante è non farsi scoraggiare e procedere con metodo.

PER LA COPPIA

Un anno prima: iniziare a visitare le fiere che trattano di matrimonio e aiuteranno a dare ai futuri sposi un’idea di tutto ciò che circonda l’evento. Cercare la casa. Scegliere la chiesa o il municipio per la cerimonia nuziale. Contattare il parroco o l’ufficiale di stato civile per gli accordi preliminari. Visitare alcuni possibili luoghi per il ricevimento. Sei mesi prima: iniziare a stilare una lista degli invitati che aiuterà a regolarsi meglio sulle spese. Confermare la chiesa o il palazzo del Comune. Prenotare il luogo del rinfresco, versando un acconto. Cinque mesi prima: preparare la vera lista degli invitati e delle persone a cui si desidera inviare le partecipazione. Compilare un elenco di oggetti o elettrodomestici che occorrono in casa per la lista nozze. Tre mesi prima: contattare il fiorista per il bouquet, gli addobbi della cerimonia e del ricevimento. Prendere accordi con uno studio fotografico per il servizio. Sentire anche i musicisti per la cerimonia e il ricevimento. Ordinare le

partecipazioni, gli inviti e gli eventuali biglietti di ringraziamento. Decidere l’auto degli sposi. Prenotare il viaggio di nozze. Due mesi prima: scegliere le fedi e i testimoni. Scegliere il negozio dove depositare la lista nozze. Portare o spedirle gli inviti. Definire il menu. Ordinare le bomboniere. Un mese prima: definire il programma musicale e la scelta degli addobbi floreali.

Tre settimane prima: sopralluogo con i musicisti, i fiorai e il fotografo in chiesa o in municipio e nel luogo scelto per il ricevimento. Una settimana prima: confermare il numero esatto di invitati al ricevimento. Verificare di avere i biglietti di viaggio.

PER LA SPOSA

Un anno prima: visitare le prime boutique, gli atelier e i negozi specializzati per orientarsi sulla scelta dell’abito.

Sei mesi prima: dedicarsi al recupero della forma perfetta con l’aiuto di diete, massaggi e attività sportive.

Quattro mesi prima: scegliere l’abito da sposa in modo definitivo. Ordinare le scarpe, se devono essere realizzate su misura.

Un mese prima: fare una prova generale dell’abito con tutti gli accessori.

Una settimana prima: ritoccare il taglio e il colore dei capelli. Estetista per il viso e il corpo.

Due giorni prima: farsi consegnare l’abito, controllarlo nei minimi dettagli e rinfrescarlo.

Il giorno prima: confermare gli appuntamenti del giorno seguente con parrucchiere, truccatore, fotografo e autista. Dormire il più possibile. Il giorno stesso: mettere a punto l’acconciatura e il trucco.

PER LO SPOSO

Quattro mesi prima: scegliere l’abito, i gemelli, le scarpe.

Due settimane prima: prenotare l’auto che accompagnerà gli sposi. Ritirare le fedi dal gioielliere. Ordinare il bouquet per la sposa.

Una settimana prima: ritirare in agenzia i documenti da viaggio per la luna di miele.

Due giorni prima: ritirare l’abito e gli accessori, controllando i minimi particolari. Consegnare le fedi ai testimoni.

Il giorno prima: parrucchiere, manicure e massaggio.

Il giorno stesso: svegliarsi con un buon anticipo, e presentarsi nel luogo della cerimonia possibilmente prima degli invitati. Ora non vi resta che vivere il giorno più eccitante della vostra vita.

