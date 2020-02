Il nuovo istituto scolastico di Loiri.

Verranno dati in appalto entro la fine dell’anno i lavori per la costruzione del nuovo istituto scolastico di Loiri. Queste, almeno, sono le intenzioni del sindaco di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai. Un’ipotesi effettuata alla luce del termine dell’iter concorsuale che ha visto la scelta del progetto preliminare, dove vincono i colori.

Una strada in discesa da adesso in poi, che vede sempre più vicino il termine dell’iter burocratico che porterà all’inizio dei lavori che, è già certo, verranno terminati in 12 mesi. Un’opera molto attesa che verrà realizzata grazie a circa 2 milioni e 100 mila euro del progetto regionale Iscol@ e a 600 mila euro di finanziamenti comunali.

