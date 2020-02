La mozione presentata da Bacciu.

Il tema delle concessioni balneari arriva all’attenzione del Consiglio comunale di Olbia tramite una mozione presentata dal rappresentante dell’opposizione Davide Bacciu. “Famiglie di imprenditori confidano in una estensione che gli permetta di ammortizzare gli investimenti fatti negli anni passati e programmarne ulteriori per il tempo utile necessario per l’emanazione delle norme di riordino della materia”, scrive Bacciu.

Investimenti che “darebbero immediato beneficio, in termini economici, alle stesse famiglie e ai numerosissimi lavoratori occupati”. “Vista l’importanza sociale ed economica dell’argomento – prosegue Bacciu – ritengo che tutte le amministrazioni comunali interessate debbano convocare i loro consigli”. E chiede che “in attesa della legge generale di riordino della materia” anche Olbia si esprima “a favore dell’estensione della durata delle concessioni demaniali per ulteriori 15 anni”.

