Cosa scrivere sul telegramma di nozze? Alcuni esempi di frasi ad effetto

Il telegramma è tra gli strumenti più utilizzati per inviare messaggi di congratulazioni in occasione di un matrimonio o di un avversario speciale. In questo articolo si riportano alcuni esempi di frasi da scrivere per fare i propri auguri ai neosposi e alle coppie di coniugi insieme da anni.

Quando una coppia di amici si sposa e non si ha la possibilità di partecipare al matrimonio, il bon ton vuole che si spedisca un telegramma di congratulazioni ai novelli sposi. Lo stesso discorso vale quando marito e moglie festeggiano un anniversario importante come i 25 o i 50 anni di matrimonio.

Il matrimonio, ma anche le nozze d’argento e le nozze d’oro sono eventi importanti nella vita di coloro che scelgono o che hanno scelto in passato di diventare marito e moglie. Il messaggio di congratulazioni deve essere quindi all’altezza dell’importanza del momento. Grazie al servizio offerto da Ufficio Postale, è possibile scegliere di inviare il telegramma online con consegna entro 24 ore dalla spedizione. Il servizio è particolarmente utile, rapido e pratico, perché consente di spedire gli auguri dal proprio computer, tablet o smartphone senza necessità di recarsi presso gli sportelli postali.

È a questo punto, però, che iniziano a sorgere i primi dubbi: che cosa scrivere per augurare il meglio e partecipare alla felicità di una coppia in procinto di convolare a nozze? E come comporre un messaggio per congratularsi in occasione di un anniversario importante? Come aiuto, ecco qualche esempio per creare un messaggio originale e adatto alla circostanza.

Frasi augurali per un matrimonio:

Ci auguriamo che il vostro futuro sia ricco di felicità come in questo giorno speciale. I nostri auguri più sinceri e affettuosi.

Nonostante la lontananza, vi invio i miei più sentiti auguri di gioia e felicità. Che l’amore, l’amicizia e il rispetto guidino il vostro domani.

Vi auguriamo che la gioia vi unisca per tutti i giorni della vostra vita. Le nostre vive congratulazioni per un sereno e felice matrimonio.

Frasi d’auguri per un anniversario di matrimonio:

Siete arrivati alle nozze d’argento/d’oro! I miei più sentiti auguri per questo meraviglioso traguardo.

Compimenti per aver percorso insieme una strada così lunga. Vi auguriamo gioia e felicità per tutti gli anni a venire.

Dopo 25/50 anni di matrimonio, siete il nostro esempio di gioia e serenità. Siete il miglior esempio di amore, congratulazioni!

