Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca (www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro). Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.



Aglientu

Ad Aglientu cercano 15 camerieri di albergo. Si offre contratto a tempo determinato.



Olbia

A Olbia cercano 2 camerieri di sala. Si offre contratto a tempo determinato.



Olbia

A Olbia cercano 1 manovale edile con contratto a tempo determinato, 1 conducente di autocarro con contratto a tempo indeterminato e 1 tirocinante disegnatore tecnico.



Tempio Pausania

A Tempio cercano 1 ragioniere. Si offre contratto a tempo indeterminato.

La Maddalena

A La Maddalena cercano 3 camerieri di sala. Si offre contratto a tempo determinato.



Santa Teresa Di Gallura

A Santa Teresa di Gallura cercano 1 ormeggiatore, 1 addetto agli sportelli delle agenzie di viaggio. Si offre contratto a tempo determinato.



Palau

A Palau cercano 4 camerieri di sala, 4 baristi, 4 addetti alla pulizia delle camere. Si offre contratto a tempo determinato.



Budoni

A Budoni cercano 1 bagnino. Si offre contratto a tempo determinato.



Arzachena

Ad Arzachena cercano 1 addetto al ricevimento negli alberghi. Si offre contratto a tempo determinato.



Loiri Porto San Paolo

A Loiri Porto San Paolo cercano 1 cuoco antipastiere, 2 camerieri di sala. Si offre contratto a tempo determinato.

(Visited 204 times, 204 visits today)