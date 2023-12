I cani antidroga smascherano un giovane con ovuli di coca a Olbia

Sbarca a Olbia ma viene fermato grazie al fiuto dei cani antidroga: un 25enne aveva ingerito una ventina di ovuli di cocaina. Al porto Isola Bianca è scattato l’arresto per un cittadino nigeriano di 25 anni da parte della Guardia di Finanza di Olbia. I cani antidroga Betty, Joy, Holiver e Tassa, due malinois e due pastori tedeschi hanno segnalato il cittadino nigeriano tra i passeggeri in coda agli sbarchi pedonali dalla motonave proveniente da Livorno.

Dalla perquisizione non è risultato niente, ma c’era la segnalazione dei cani antidroga abbinata all’atteggiamento particolarmente preoccupato del ragazzo. A quel punto i finanzieri sono andati col 25enne all’ospedale di Olbia per svolgere degli accertamenti interni. Da quelli è arrivata la conferma: il giovane aveva ingerito oltre venti “corpi estranei”. Si trattava di ovuli, che contenevano circa 250 grammi di cocaina di altissima qualità. La droga, una volta tagliata ed immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 60mila euro.

Al termine delle attività, è scattato l’arresto per traffico di sostanze stupefacenti con immediato trasferimento presso il carcere di Bancali a Sassari. L’attività svolta dalle unità cinofile del Gruppo si inquadrata nel più ampio dispositivo di controllo e repressione dei traffici illeciti disimpegnato nei principali punti di accesso del nord Sardegna, soprattutto in questo periodo dell’anno che vede lo scalo portuale gallurese quale punto nevralgico della rotta per gli approvvigionamenti di sostanze stupefacenti.

