Centrifughe professionali: guida alla scelta

Le centrifughe professionali sono strumenti utili per preparare deliziosi centrifugati a base di frutta e verdura.

Oltre ad essere molto apprezzate per l’uso in ambito domestico, le centrifughe professionali sono sempre più richieste anche presso bar e chioschi di street food. I centrifugati di frutta e verdura sono sani, gustosi e rinfrescanti. Ideali in estate, sono ottimi da proporre presso il proprio albergo, ristorante, bar o per qualsiasi attività commerciale di alimenti che desideri incrementare la propria offerta al pubblico.

Centrifughe professionali: come scegliere la migliore?

Per ottenere un ottimo centrifugato, è importante scegliere una centrifuga professionale.

Attraverso questa tipologia di macchinario sarà infatti possibile ottenere il succo dalla frutta e dalla verdura inserita, attraverso il meccanismo della forza centrifuga.

Dopo aver lavato e tagliato la frutta e la verdura, sarà possibile inserirla nel macchinario che la sminuzzerà e consentirà alla polpa di separarsi dal succo. La polpa verrà successivamente trattenuta da un filtro molto sottile ed essere utilizzata in altre preparazioni alimentari.

Le centrifughe professionali si distinguono in base alla potenza e alla velocità. Inoltre, variano in base agli accessori inclusi.

Le centrifughe ad uso domestico sono caratterizzate da bassa potenza (pari generalmente a 240 watt) e velocità di 6000 giri al minuto. Una centrifuga con queste caratteristiche è ottima sia per ottenere succhi di frutta e verdura, sia per ottenere creme e salse ideali per la guarnizione di piatti dolci e salati. Il cestello interno e le lame sono normalmente costituiti in acciaio inox, un materiale inossidabile ad ottima resistenza (ideale per il contatto con i succhi acidi di frutta e verdura).

Le centrifughe ad uso professionale sono invece caratterizzate da alta potenza (pari generalmente a 1300 watt) e alta capienza. Con questi macchinari è possibile ottenere una media di un litro di succo al minuto, arrivando sino a 140 litri all’ora. Costruite per durare a lungo nel tempo, queste centrifughe sono dotate di motore asincrono con protezione termica. Ideate per alte produzioni ed un uso costante, sono costituite a partire da materiali resistenti come l’acciaio inox.

Le centrifughe professionali sono studiate per tutti gli ambiti della ristorazione e si possono acquistare su siti specializzati nella vendita di articoli per la cucina professionale come TopRistorazione.com.

Centrifughe o estrattori di succo? Ecco tutte le differenze

Si tende spesso a parlare di centrifugato di frutta ed estratto di frutta, confondendone i termini. Si tratta però di due succhi di frutta molto differenti, che si ottengono con due macchinari dal funzionamento diverso.

Centrifughe ed estrattori di succo sono macchinari molto differenti, come spiega anche Pagine Gialle nella sua sezione Magazine. Mentre la centrifuga è dotata di lame interne ad alta velocità (spesso in acciaio inox), l’estrattore di succo è dotato di coclea. La coclea presente nell’estrattore di succo favorisce la spremitura del frutto stesso (o della verdura di media consistenza). Non avviene in questo caso nessuna azione di sminuzzatura (tipica invece della centrifuga).

La centrifuga inoltre esegue un numero di giri molto elevato (che può raggiungere nei migliori modelli anche i 18.000 giri al minuto) che consente una perfetta separazione di succo e polpa per azione della forza centrifuga. L’estrattore invece si limita ad un centinaio di giri al minuto ed è uno strumento che genera meno calore, preservando le proprietà nutrizionali di frutta e verdura nel modo migliore.

Sebbene dunque possano apparire molto simili per via della loro funzione (generare un succo di frutta e verdura fresco), l’estrattore e la centrifuga sono strumenti molto differenti tra loro che è bene scegliere con cura per soddisfare al massimo le proprie aspettative ed i propri desideri, prima dell’acquisto.