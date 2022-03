Incendio a Luogosanto, il magazzino sotto al condominio prende fuoco

L’incendio ieri sera a Luogosanto.

Incendio ieri sera nel rione San Paolo a Luogosanto Intorno alle 22 e 20. In fiamme un piccolo magazzino sottostante ad un condominio.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco di Arzachena che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona. La squadra ha evitato che le fiamme si propagassero a tutto l’edificio. Tra le altre cose, sono bruciati pneumatici e alcune sdraie da mare. Fortunatamente non si segnalano persone coinvolte, mentre le cause da accertare. Presenti anche i carabinieri.